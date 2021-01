Deportes Tolima vs Once Caldas: se confirma cambio de sede y horario

A través de su cuenta de twitter el club pijao hizo oficial el cambio de sede y el nuevo horario para el partido del lunes frente a Once Caldas. Inicialmente se descartó jugar en el Manuel Murillo Toro, pero ante la negativa en Neiva del préstamo del escenario, la solución fue cambiar de horario.

Después de conocer la programación de la fecha 1 de Liga Betplay, desde la Alcaldía de Neiva pegaron el grito en el cielo pues se anunciaba el estadio Guillermo Plazas Alcid como sede para el juego Deportes Tolima vs Once Caldas. El alcalde Gorky Muñoz se pronunció y dijo que no habían recibido solicitud por el escenario y aprovechó para negar el préstamo.



Por tal razón, la Alcaldía de Ibagué a través del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación, Imdri, gestionó la realización del partido de fútbol profesional en el Manuel Murillo Toro, estadio que se encuentra en medio de una remodelación y sin luminarias.



"Agradecemos la gestión de Alcaldía de Ibagué y el Imdri para que el partido ante Once Caldas por la fecha 1 de la Liga BetPlay se pudiese llevar a cabo en el Estadio Manuel Murillo Toro, el próximo lunes 18 de enero sobre las 3:30 de la tarde", trinó Deportes Tolima.



El partido que estaba programado para la noche del lunes en Neiva ahora se jugará en casa del equipo vinotinto y oro, en horas de la tarde por tema de iluminación. Un horario poco habitual para la Liga Betplay, pero que por caso de fuerza mayor se programó para las 3:30 pm.