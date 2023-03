Tolima y Millos, en el duelo por la convivencia: calendario al día

Tolima y Millonarios estuvieron envueltos en uno de los recientes escándalos del fútbol colombiano. El duelo que iba a disputarse a finales de febrero, se vio manchado por el ingreso de un mal llamado hincha del Tolima, que agredió a Daniel Cataño, lo cual generó indignación en la comunidad del deporte.



Luego de todo lo que se habló sobre el partido, de una eventual suspensión y las respectivas sanciones que incluso, terminaron sobre el futbolista de Millonarios, la Dimayor comunicó que el partido si se iba a jugar, pero con un tiempo de espera.



Este miércoles los dos clubes seguirán poniéndose al día en el calendario, con el partido a jugarse en el Manuel Murillo Toro, con ciertas restricciones, como la prohibición del ingreso al estadio con la camiseta del Tolima.



En lo deportivo, Millonarios tomó rumbo en la tarde del martes, con la novedad del regreso de Leonardo Castro, quien fue incluido por Alberto Gamero. No tendrá en cuenta a los convocados a Selecciones Nacionales Álvaro Montero y Juan Pablo Vargas, quienes apenas estarán haciendo su retorno a Colombia en las próximas horas.



Además, Fernando Uribe, quien salió con molestias físicas en el clásico, no está entre los convocados. El duelo más reciente entre ambas escuadras se jugó el semestre pasado, cuando los ibaguereños ganaron por la mínima diferencia. Los azules no ganan en el Manuel Murillo Toro desde el apertura 2013, cuando vencieron al Tolima 1 a 2.



Probable alineación: Moreno; Perlaza, Llinás, Arias, Asprilla; Pereira, Giraldo, Vásquez; Cataño, Silva; Castro.