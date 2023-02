¿Habrá sanción a Cataño y Tolima? Jaramillo reveló cuando se conocerá

El duelo entre Tolima y Millonarios generó mucha polémica, por los incidentes que ocurrieron entre el aficionado que agredió a Daniel Cataño. Muchos puntos a favor y en contra empezaron a surgir, pero el silencio de las posiciones oficiales predominaba.

Millonarios fue el primero en dar a conocer su postura, momentos después de ocurrir los lamentables incidentes en el Manuel Murillo Toro. Recientemente, el Tolima dejó su punto de vista, buscando una conciliación entre los involucrados.



Dimayor dio a conocer que el compromiso se reprogramó para finales de marzo. Sin embargo, no entregaron más detalles sobre las eventuales sanciones al estadio y al jugador de Millonarios, respecto a los incidentes en cuestión, además, de las agresiones que sufrió el bus de los visitantes, saliendo del escenario.



Fernando Jaramillo, presidente de la Dimyor, habló con ESPN F90, acerca del aspecto de las sanciones “Desde el punto de vista disciplinario, continúa una acción por parte del comité disciplinario, donde hay una tarjeta roja e investigación. Se dio traslado al Tolima por la invasión de campo. Esa decisión debe tomarse mañana, con los descargos del Tolima, respecto al incidente. Se debe respetar el debido proceso, es darle traslado. Las 48 horas para responder”.



Al ser cuestionado por la presunta inconsistencia entre la decisión del juego y de los procesos relacionados con el castigo, señaló “Una cosa es lo deportivo y disciplinario. Mañana el comité tomará decisiones, lo deportivo pues el juego se reprograma. El mensaje es positivo, a pesar del incidente, que no se desmerita, fue grave, es clarísimo que no había garantías, los dos clubes dicen que lo deportivo está por encima, para no disputar los puntos. Veremos qué decisión toma el comité mañana”.