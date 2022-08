¡A salir del bache negativo! Deportes Tolima recibe a Jaguares

Este sábado, Deportes Tolima vuelve a su casa con la necesidad de sumar de a tres. El Manuel Murillo Toro exige resultados de un club que no sabe lo que es ganar desde la segunda jornada cuando vencieron al Deportivo Cali 2-0. Un sorprendente comienzo de Liga BetPlay 2022-II en el que los dirigidos por Hernán Torres les ha pesado el subcampeonato, y el físico por el poco descanso, así como Atlético Nacional.

Deportes Tolima se enfrenta a un Jaguares de Córdoba, una victoria local permitiría sobrepasar a los cordobeses en la tabla sujetándose parcialmente dentro de los ocho. Mientras que si la visita suma de a tres, les permitiría afianzarse más en la parte alta de las posiciones.



Para el Deportes Tolima, la necesidad es enorme por el equipo que es, y no quiere que los deslices continúen. Ya han pasado tres fechas y los tolimenses no han visto triunfos, empatando contra Nacional y perdiendo contra Unión Magdalena y Atlético Bucaramanga por fuera del Manuel Murillo Toro. Diferente al andar de Jaguares de Córdoba que viene de ganarle con polémica a Alianza Petrolera.



Así las cosas, los tolimenses quieren que contra Jaguares de Córdoba sea el escenario perfecto para llevarse tres puntos importantes y acercarse a los puestos de los ocho. La ventaja que tienen es que en el enfrentamiento cara a cara contra los cordobeses, son más las victorias del Deportes Tolima y, además, llevan nueve partidos sin perder en casa por Liga. Cinco victorias y cuatro empates ha sido lo que ha cosechado en el Manuel Murillo Toro.



A su vez, en 14 encuentros que han disputado, Deportes Tolima cuenta con la superioridad en el historial gracias a ocho victorias, cuatro empates y solo dos derrotas. La última vez que se vieron las caras fue el 13 de febrero del 2022 con triunfo tolimense en condición de visita 0-2. Cuentan con una racha de tres juegos ganados como últimos antecedentes para encarar este compromiso. Como si fuera poco, no han perdido en casa contra los cordobeses, sumando cuatro alegrías y dos igualdades.



Con el regreso de Anderson Plata que se perfila para ser titular, no son muy alentadoras algunas noticias del departamento médico, pues todavía no podrá contar Hernán Torres con José David Moya ni Jeison Lucumí. Así las cosas, todo está listo para que a las 4:05 de la tarde el sábado 6 de agosto.



Alineación probable:

Christian Vargas; Jonathan Marulanda, Julián Quiñones, Héctor Urrego, Junior Hernández; Rodrigo Ureña, Brayan Rovira, Anderson Plata, Yohandry Orozco, Luis Miranda y Michael Rangel. DT: Hernán Torres

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Árbitro: Jorge Tabares (Antioquia)

TV: Win Sports +