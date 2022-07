'¿A son de qué?', diría Tolima: una propuesta que no dudó en rechazar

Este jueves se inicia la Liga Betplay II-2022 y los equipos no dan tregua en el tema de fichajes. Once Caldas es uno de los que mejor se ha movido y ya ha confirmado varias caras nuevas dentro del rentado local, aunque también espera concretar piezas internacionales.



Justamente, una de sus pretensiones era un delantero extranjero y le 'echó ojo' al paraguayo Gustavo Adrián Ramírez, del Deportes Tolima. La propuesta no convenció al finalista de Liga I.

El periodista Julián Capera contó que Once Caldas propuso un préstamo hasta diciembre de 2022, algo que no sonó en el equipo tolimense, entre algunas cosas, porque el paraguayo se mantiene en los planes para el segundo semestre. Cabe destacar que los equipos tienen plazo para fichar hasta el 15 de julio y que no se descarta la salida de algún atacante del vinotinto y oro.



"Once Caldas propuso a Deportes Tolima una cesión del delantero Gustavo Adrián Ramírez por una temporada. En principio, el equipo ‘Pijao’ no accedió a la pretensión y Hernán Torres cuenta con él", contó el periodista ibaguereño a través de Twitter.



Lo cierto es que Once Caldas no se quedó quieto y en las últimas horas anunció el trato con un delantero argentino: Marcelo Alejandro Larrondo, quien cuenta con trayectoria en el fútbol argentino, uruguayo, chileno e italiano.



El jugador de 33 años que viene de jugar en el Audax Italiano, ha vestido las camisetas de clubes como Torino, Fiorentina, Rosario Central y River Plate. En su palmarés cuenta con siete títulos, incluida la Recopa Sudamericana de 2016 con River. Una vez cumpla con los exámenes médicos y firme su contrato, Larrondo será oficializado por el club albo.