¿Qué tan difícil la tienen? Albornoz y las cuentas que hace Tolima

En charla con el programa Primer Toque de Win Sports, el jugador del Deportes Tolima, Ómar Albornoz, habló de las cuentas que hacen para conquistar la estrella de mitad de año. Primero, deben clasificar a los cuartos de final, y al frente tendrán dos rivales complicados que tendrán que vencer para asegurarse y terminar en una buena posición. Actualmente con cuartos en la clasificación, con 29 puntos.

"Nosotros tenemos que conseguir los puntos en los partidos que nos quedan. Esto es fútbol y no nos sentimos clasificados, queremos hacer las cosas bien. Las victorias dan confianza", destacó el atacante cartagenero de cara al remate de la fase regular, donde se medirán al Atlético Bucaramanga y América de Cali, ambos con opciones.



"Estamos teniendo un buen comportamiento en la parte defensiva y llevamos varios partidos sacando el cero. Debemos mejorar en la parte ofensiva, pero tenemos jugadores para hacerlo y cumplir. Deportes Tolima siempre está para pelear, pensamos en sumar puntos y ganarles a todos para ser campeón. No debemos dejar escapar puntos", destacó.



En sus últimas cinco salidas, los pijaos han empatado tres juegos, han ganado uno y han perdido otro, con dos goles a favor y dos en contra. Los tres empates terminaron sin goles y su victoria más reciente fue con Nacional, por la fecha 16. En la decimoctava jornada esperan volver al triunfo, para así asegurarse entre los ocho.



El lunes jugarán frente al Bucaramanga, después de haber sacado el cero con Deportivo Cali por Copa Sudamericana, y haber accedido a la siguiente fase gracias al 3-0 que consiguieron en casa. Llegarán con la motivación de haber clasificado en la competencia continental, pero no la tendrán nada fácil frente a los dirigidos por Luis Fernando Suárez, quien llega con opciones matemáticas de clasificar y se juega la última chance.