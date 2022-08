¡Tolima, un mar de lesionados! Michael Rangel, foco de preocupaciones

El Deportes Tolima de Hernán Torres no la está pasando de la mejor manera en la Liga BetPlay, ni tampoco en lo que fue la Copa BetPlay en donde cayeron en el agregado, 3-2 contra el Deportivo Independiente Medellín que también genera preocupación en la dirección técnica de David González. Los tolimenses apenas suman una victoria en el torneo, y han estado muy lejos a sus actuaciones habituales.

La falta de contundencia ha sido uno de los principales factores que agudizan la crisis del club en la presente Liga BetPlay. Es alarmante que no pueda ganar, y deba sufrir para rescatar unidades sobre los finales de los compromisos. Sumado a ello, el Deportes Tolima ha estado muy mermado por las grandes bajas a lo largo de este semestre. Juan David Ríos se perdió gran parte de la primera liga y todavía no ha mostrado señales de regreso. Al igual que Juan Pablo Nieto que no ha podido estar en el torneo actual.



Cuando más se necesitaban por la floja definición del Deportes Tolima, Hernán Torres sufrió las bajas de toda su delantera, y ha tenido que improvisar últimamente con Luis Fernando Miranda de ‘9’. Sumado a la salida de Anderson Plata que abandonó las filas tolimenses para ir a Saudí Arabia. Juan Fernando Caicedo se lesionó en las últimas sesiones de entrenamiento, como también Andrés Rentería.



La baja que más está impactando a los seguidores es la de Michael Rangel que no estuvo en la Copa BetPlay, ni tampoco ante La Equidad por Liga. El Deportes Tolima informó que su ausencia se debe a una inflamación en uno de sus aductores. Todavía no hay confirmación alguna del tiempo de recuperación.



Otro de los jugadores que no ha estado es Álvaro Meléndez por una acrga alta en uno de sus muslos. Las lesiones se apoderan del Deportes Tolima, pues en defensa también sufren la no posibilidad de contar con José David Moya, Eduar Caicedo, ni Sergio Mosquera. Los tolimenses esperan recuperar lo antes posible a sus jugadores, en especial a Michael Rangel del que todos hablan.