Tolima empezó con decisiones para el 2023: este jugador no continuará

Deportes Tolima ya cerró su capítulo en el 2022, luego de no conseguir la clasificación a los cuadrangulares, en medio de la irregularidad mostrada desde lo futbolístico, con los bajones en todo el plantel.



Poco se sabe del futuro de gran parte del plantel, además, del técnico Hernán Torres, quien en reiteradas ocasiones afirmó que no renunciará a su cargo.



De acuerdo a información revelada por el programa Fútbol Once, de La Voz del Pueblo, César Camargo reveló quien será el primer jugador en abandonar el plantel para el próximo año “Juan Camilo Angulo, saliendo de su problema de salud, no continuará con nosotros. Y de esos jugadores que vinieron para reforzarnos en la Copa Libertadores, algunos de ellos no seguirán”.



Por lo pronto, se desconocen detalles de más salidas y llegadas en el elenco tolimense.