Hernán Torres habló de la final ante Nacional: 'me preocupa todo'

Este martes en el Atanasio Girardot, de Medellín, se realizó la rueda de prensa previa a la final de ida de la Liga Betplay I-2022 entre Atlético Nacional y Deportes Tolima. El técnico Hernán Torres y el capitán Julián Quiñones se refirieron a lo hecho por el vinotinto y oro y analizaron al rival, al que valoraron línea por línea. No ocultaron su preocupación por el rival que tendrán al frente.

Hernán Torres, DT del Deportes Tolima



"Lo de (Jeison) Lucumí fue difícil anoche porque en plena concentración le dieron la noticia que su abuela había fallecido. Le costó mucho y tuvo que irse para estar en Cali en el sepelio de ella, la decisión la tomará él dependiendo como se sienta, mañana al mediodía tendremos la decisión de si puede o no estar".



"Este es otro partido, es otra historia nueva. Tanto ellos como nosotros queremos ganar la final. Es un partido nuevo y queremos construirla a favor nuestro, no se puede aflojar".



"Nacional está en la final porque ha hecho bien las cosas y ha estado bien, ha hecho puntos importantes con el profesor Herrera. Me preocupa todo, su parte defensiva, la ofensiva, es un grupo homogéneo y fuerte, me preocupa Pabón, Duque y Moreno, tienen a toda su gente dispuesta. Todos sabemos de la capacidad de Nacional, su técnico ha sido un trabajador incansable y no va a ser fácil".



"El éxito de lo que ha conseguido Tolima es el trabajo en equipo. Es un grupo humano comprometido y no es un camino fácil en el fútbol. Tolima lo está logrando con el sacrificio de los jugadores, del cuerpo técnico y la parte administrativa. Se tienen ganan de superar las adversidades porque el fútbol tiene un camino difícil, pero el principal gestor de todo esto es Dios".



"Es una fiesta la que se va a vivir mañana. Este estadio está acostumbrado a esas vivencias y la hinchada va a colmar el estadio, como es normal, así como nuestra gente nos va a apoyar el domingo en Ibagué. Aquí cada uno puja por ganar, esperemos que la gente se comporte bien y que vayan a disfrutar del fútbol. Nosotros como artistas vamos a dar lo mejor para que el espectáculo salga bonito".



"Nacional lo que ha mostrado es que ha ganado un equilibrio y por característica e ideología ha tenido eso de ser ofensivo, pero el profesor Herrera le ha aplicado ese tema del orden sin balón, de estar bien parados y ser más equilibrados. Están preocupados por atacar pero también cuando pierden la pelota por armar la figura. Jugar con Nacional no es fácil, así que esperamos contrarrestarlos".



"Yo he dirigido muy buenos planteles y no puedo decir que Tolima es el mejor porque estaría menospreciando a Millonarios, América, Medellín, Melgar y en Costa Rica (...) Este es un grupo muy bueno, excelente, con jugadores que juegan con dolor, que están lesionados y se meten a jugar y responden, es un compromiso, como estén si se pueden parar lo hacen. No le sacan el cuerpo a las situaciones".



"Nacional se ha crecido desde la última vez que jugamos. Este es un equipo más equilibrado, más sólido y fuerte. Tiene jugadores importantísimos, así que por donde se quiera ver tiene muchas fortalezas".



Julián Quiñones, capitán del Deportes Tolima



"Somos un equipo muy ordenado y serio, que nos repartimos muy bien las tareas dentro del terreno de juego y de pronto esa es la estadística. Estos son dos partidos diferentes y prima más la inteligencia y la concentración. No nos podemos quedar con que sacamos la valla menos vencida pero si no la sacamos ahora en la final de nada sirve lo que se hizo en el torneo. Lo más importante es sacarla ahora en la final ante un gran rival como Nacional".



"En la parte física me encuentro totalmente recuperado y la última decisión la tiene el maestro (...) Estamos pasando por el mejor momento en la institución y lo estamos disfrutando al máximo. Venimos de jugar finales seguidas y eso facilita más el tema para asimilar este tipo de situaciones y escenarios como el Atanasio. Los mayores del equipo le transmitimos eso a los jóvenes que de pronto no han tenido es posibilidad, estamos trabajando en conjunto".



"Nosotros al igual que Nacional cabalgamos un buen torneo y los dos somos favoritos. No somos tan favoritos como el anterior pero sí somos más fuerte que hace cuatro año. Venimos haciendo las cosas muy bien y para nadie es un secreto lo que representa Nacional por su gente, su tradición y su historia, pero con el trabajo que hemos hecho en los últimos años tenemos para plantarle cara".



"Nacional es uno con Giovanni Moreno y otro con (Jefferson) Duque. De pronto cuando está Giovanni juega de falso 9 e intenta echarse atrás para generar juego y Duque es más 9 como tal. Independientemente de eso sabemos del poderío de Nacional con Dorlan, 'Rifle' (Andrade), Mantilla y Jarlan, pero ya vimos videos y trabajamos sobre eso, pero somos nosotros dentro del terreno de juegos los que debemos tomar las decisiones para contrarrestar lo que proponga el rival".



"Hemos tenido muchos resultados de visitante y por ahí no tuvimos unos buenos de local, así que se entiende que somos de visitantes que de local, pero somos un equipo que propone lo mismo independientemente del escenario. Hemos sido afortunados en sacar buenos resultados, así que esperamos conseguirlo nuevamente".