¿Rueda cabeza por eliminación de final? Tolima tendría primera salida

Deportes Tolima tenía más del 90 por ciento de posibilidades de ser finalista de la Liga Betplay II 2023. Pero en la recta final, cuando tenía que ser infalible, perdió.

La eliminación empezó a cocinarse en el duelo contra Águilas en Ibagué (0-1) y se consumó en Barranquilla, con un 4-2 inapelable. Pero en realidad lo que hizo la mayor diferencia fue la baja de Neto Volpi, el arquero titular que luego fue reemplazado por Cristian Vargas.



¿Resultado? Con el brasileño en la cancha, Tolima recibió 3 goles en contra en 4 partidos, mientras que con Vargas, en dos juegos, se recibieron cinco tantos.



El portero suplente fue uno de los señalados en la derrota contra Junior, a la postre finalista, pues casi cada remate acabó siendo un peligro de gol y de hecho pudo hacer más en al menos 3 de los 4 tantos, pero al falta de competencia lo expuso.



Por eso, según reveló el periodista Julián Capera en FShow de ESPN, el club tolimense habría tomado una decisión: en la próxima temporada no contaría con Vargas



Precisamente sobre ese tema, el periodista del canal ESPN, Julián Capera, contó en el programa ‘FShow’, que en el club tolimense habrían tomado la decisión de no contar más con Vargas para la próxima temporada y se quedarían con Juan Camilo Chaverra. De hecho, tras la lesión de Volpi, se habría dudado mucho sobre quién sería el titular en el cierre de los cuadrangulares y no pocos se inclinaban por Chaverra.



El cartagenero, de 30 años, será entonces el relevo de Volpi, un hombre absolutamente trascendental en la gran campaña del Tolima, a pesar de la eliminación de la final.