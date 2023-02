El Tolima se refirió a las sanciones de la Dimayor: 'Son drásticas'

Por un hincha pagan todos, por un hincha paga la plaza. Es sin duda alguna, una decisión acertada de parte de la Dimayor que sancionó al Deportes Tolima por cuatro fechas sin entrada al Manuel Murillo Toro. Una sanción que tomó la Comisión Disciplinaria del ente por lo suscitado en el compromiso entre el club tolimense y Millonarios cuando un hombre identificado como Alejandro Montenegro burló la escasa seguridad del recinto deportivo y golpeó a Daniel Cataño que le respondió.



Fueron sanciones para todos. El Deportes Tolima la sufrió con el Manuel Murillo Toro que no podrá tener público por las próximas cuatro fechas, a Alejandro Montenegro le cayó una suspensión de tres años sin ir al estadio y a Daniel Cataño, tres fechas de sanción, además de multas económicas. ¿Pero qué dijo el Tolima?

Sin duda alguna, ningún equipo y ningún hincha espera que le sancionen el patio. Por un 'hincha', paga toda la afición cuatro fechas sin acercarse al Manuel Murillo Toro en los partidos de local del Deportes Tolima. Antes de que iniciara el compromiso contra el Atlético Huila en la ciudad de Neiva, los pijaos expidieron un comunicado en donde se refieren a las sanciones por parte de la Dimayor.



Una decisión que el Tolima analiza de la siguiente manera, "en relación con la sanción emitida en la resolución 008 - 2023 por la Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR, donde se resuelve sancionar en primera instancia al Club Deportes Tolima S.A. con cuatro (4) fechas de suspensión total de la plaza, manifestamos que respetamos, acatamos, pero no compartimos esta drástica decisión que va en contravía del trabajo, oportunidades y recreación del pueblo tolimense". Así las cosas, no justifican la actitud del hincha, pero les parece injusto que por uno solo, toda la región sea sancionada.

Cuatro fechas de cierre completo al Estadio Manuel Murillo Toro por lo suscitado con Alejandro Montenegro. Justamente por eso, el Deportes Tolima peleará por reducir la sanción, "no podemos olvidar que fue el mal actuar de un individuo y no de una región. La desproporcionada sanción recayó sobre miles de personas que mantienen un buen comportamiento en su asistencia al estadio". Seguido, manifestaron que utilizarán el recurso de reposición y apelarán, "como club haremos uso del recurso de reposición y en subsidio de apelación para conocer los términos y fechas definitivas de la sanción, y así poder comunicar oportunamente las determinaciones que adoptaremos, dando la mejor solución posible a los compradores de Tiqueteras y boletería suelta del partido Tolima vs Millonarios".



Continúan referenciando que han hecho lo posible en construir escenarios pacíficos para llenar el Manuel Murillo Toro y seguirán buscando lo mejor para unir al departamento, "hemos realizado un fuerte trabajo en conjunto entre hinchada y Club para ver nuestras tribunas llenas, mejorando el espectáculo y cautivando adeptos día a día. No escatimaremos ni esfuerzos ni recursos en pro de cumplir nuestros objetivos y hacer del Deportes Tolima un Club que una cada vez más a todo el departamento".



El partido entre Deportes Tolima y Millonarios correspondiente a la fecha 4 de la Liga BetPlay 2023-I fue reprogramado pese a lo sucedido. El 29 de marzo a partir de las 8 de la noche se llevará a cabo este encuentro en el Manuel Murillo Toro. Los tolimenses llegarán a este juego sin todavía terminar de cumplir la sanción, por lo cual, finalizan el comunicado con lo siguiente, "esperamos contar con la colaboración de todos para realizar el juego correspondiente a la fecha 4 de la Liga BetPlay denominado "Partido por la sana convivencia" tal y como se planteó en un principio a la DIMAYOR; con la presencia de las hinchadas local, visitante y todos los protagonistas de este juego. CREEMOS en la fiesta del fútbol, entre todos PODEMOS hacerla real".