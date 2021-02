Tolima aclaró situación de Gordillo y Campaz: por uno sí hay ofertas

En charla con El Alargue de Caracol, César Camargo se refirió a la posibilidad que tienen tres de sus piezas claves para fichar con un club del exterior. Confirmó unas ofertas y desmintió otras. El hijo del máximo accionista del Deportes Tolima fue claro al indicar que solo saldrá un jugador si compran su pase completo.

"La verdad es que hemos tenido muchas versiones en redes y la prensa en Argentina preguntando por el tema. No tenemos contacto con el club, nadie nos ha llamado ni hemos tenido reunión. No hay oferta del club por (Yeison) Gordillo, pero no descarto que sí interese al club. Hay versiones de un técnico o alguien diciendo que interesaba y lo tenían en carpeta", destacó Camargo a El Alargue.



El directivo también manifestó que al equipo vinotinto y oro "no le conviene" hacer préstamos porque no es económica viable. "Siempre es en venta, tampoco nos gusta tener participaciones, es por la totalidad del pase. No otorgamos créditos". Además, tienen la totalidad de los derechos de Yeison Gordillo, Jaminton Campaz y Álvaro Montero. Saldrán si los compran.



Sobre el caso del habilidoso volante, Campaz, indicó que "tenemos conocimiento de varios clubes que lo tienen en carpeta, pero no tenemos firmado nada. Hay tiempo para cerrar cualquier negociación, así que puede llegar alguna mientras que el libro de pases de cierre". Cabe recordar que desde la MLS habrían mostrado interés por Jaminton.



Mucho es lo que se ha hablado de la salida de Álvaro Montero, al fútbol de Turquía y Argentina, entre otros, sin embargo a hoy no hay nada concreto. "Este es un mercado particular, hoy estamos diciendo una cosa pero quizás mañana diremos otra. Deportes Tolima es un club que ha tenido el éxito de vender y reemplazar bien sus jugadores. Nos alegramos mucho que ellos triunfen en otras ligas del mundo", repuntó.