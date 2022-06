Tolima no se amilana y quiere remontada: así fue sufrida final de 2018

Deportes Tolima sigue haciendo méritos para instalarse en el grupo de los llamados "grandes" en el FPC y antes de cualquier cosa, pretende arrebatarle otro título por liga al equipo más laureado en Colombia, Atlético Nacional. Un panorama que no se aleja al de la final que los enfrentó a ambos hace cuatro años y que terminó en la celebración tolimense. En aquella ocasión, el equipo de Ibagué también llegó a la vuelta con el marcador en contra.



Aún con la definición del título de 2018-I en la retina, con el bunde tolimense retumbando en cada esquina y con la promesa de casa llena para disfrutar en la vuelta, el vinotinto y oro no piensa en otra cosa que en la remontada. La misma que en el otro bando no contemplan, y que por el contrario, tiene más tinte a revancha que a otra cosa.



Lo sucedido el 9 de junio de 2018 en el Atanasio Girardot, cuando Deportes Tolima igualó la serie tras imponerse 1-2, sentenciando todo en la tanda de penaltis, no ha sido fácil de olvidar para el hincha verdolaga. Un sabor amargo le invade cada vez que habla de aquella final, que muy a su pesar, se tiñó de vinotinto y oro cuando la fiesta la habían armado ellos.



Así fue la final de 2018 -I



En aquella final entre Nacional y Tolima, el verde antioqueño también tomó distancia en el juego de ida. Aquella vez se llevó un 1-0 para el Atanasio, gracias al gol de Dayro Moreno tras la asistencia de Reinaldo Lenis.



En la vuelta, todo fue a otro precio. Ninguno decepcionó y hubo fútbol del bueno. El pijao tomó un respiro después de un autogol de Jorman Campuzano, tras un disparo de Sebastián Villa, y aunque Nacional se adelantó con Vladimir Hernández, el héroe de la noche fue Danovis Banguero, con un agónico gol que forzó a los penaltis. Se jugaban los últimos segundos de la adición y Banguero, hoy en el equipo verde, le devolvió la vida al Tolima.



Desde los 11 pasos todo estaba muy claro. El que menos se equivocara se quedaba con la estrella y así fue. Dayro y Alexis Henríquez ilusionaron, pero 'Vlacho' y Lenis fallaron. En Tolima anotaron Sebastián Villa, Ómar Albornoz, Banguero y Marco Pérez, quien sentenció el 2-4.



De aquella angustiosa definición se mantienen cinco jugadores. Julián Quiñones y Yohandry Orozco, que siguen en las toldas vinotinto, mientras que en Nacional continúa Felipe Aguilar. Los que sí cambiaron de bando son Jeison Lucumí, que ahora juega para el Tolima, y Danovis Banguero, el héroe de aquel título, quien ahora defiende a Nacional.



Ahora, en la final de la Liga 2022-I, la situación vuelve a ser adversa para el Tolima. Llega con un 3-1 en contra, sin embargo, rematará ante su afición. ¿Le alcanzará para arrebatarle otro título a los verdes? ¿O le llegó la hora a Nacional de 'sacarse la espinita' del 2018?