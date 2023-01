Deportes Tolima confirmó baja extranjera para 2023: se va de préstamo

El Deportes Tolima se sigue preparando con el objetivo de debutar de la mejor manera en la Liga BetPlay 2023-I y por esta razón en la institución tolimense, han hecho un esfuerzo para contratar a varios jugadores entre ellos, Brayan Gil, Julián Angulo, Juan Manuel Valencia, Estéfano Arango, Juan Guillermo Arboleda, Facundo Boné, Diego Herazo, José Cuenú, Nicolás Giraldo, Yeison Guzmán, Carlos Esparragoza y Juan Camilo Chaverra.



Pero, también han salido de jugadores importantes como lo son, Andrés Ibargüen, Yohandry Orozco, Rodrigo Urueña, Sergio Mosquera, José Moya y Jonathan Marulanda. Ahora también se le suma la salida del volante ofensivo peruano, Raziel García que abandonó el club en condición de préstamo al Carlos A. Manucci de Perú.



Raziel García no tuvo la mejor aventura deportiva en el Deportes Tolima. Aunque recibió la confianza de Hernán Torres en varios partidos, no fue el fichaje que se esperaba y que los hinchas estaban ilusionados de ver dentro del cuadro tolimense. Por esta razón, lo mejor fue pactar la salida del peruano con destino nuevamente a su país.



Una vez inició la pretemporada, Raziel García no estuvo en los primeros entrenamientos, todo porque estaba definiendo su paso a otro club. La salida del peruano era una noticia que se esperaba llegara a buen puerto, pues realmente el volante ofensivo desilusionó bastante. Anotó tan solo un gol y dio tres asistencias para un pobre rendimiento en 24 encuentros disputados. Raziel, que también es internacional con el combinado nacional buscará mayor protagonismo en la liga peruana al firmar con el Carlos A. Manucci.

Así las cosas, y de acuerdo con el periodista Julián Capera, Deportes Tolima cerró el préstamo de Raziel García al Carlos A. Manucci hasta final del 2023 y la operación no tendrá opción de compra. Raziel seguirá siendo propiedad del club tolimense esperando tener mayor protagonismo en Perú para volver en 2024. El debut del cuadro pijao será contra América de Cali.