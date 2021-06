¡Contra viento y marea! Todo lo que superó Tolima para ser campeón

Para poner unas gotitas de limón y sal a la herida azul, Deportes Tolima celebró su tercer título de Liga Betplay en El Campín de Bogotá, remontando y además superando más de una dificultad en su camino a la gloria.

El equipo que superó 3-2 en el global a Millonarios dio la vuelta olímpica supo reponerse de varias dificultades antes y durante la propia final y eso suma mérito a la conquista del título.



En esta campaña hubo dificultades que tenían que ver con la sede: el estadio Murillo Toro de Ibagué no se pudo usar primero por adecuaciones para la Copa América que no fue en Colombia y luego por cuenta de los incidentes de orden público en todo el país, que obligaron a jugar partidos de local en Copa Sudamericana contra Emelec (1-1) en Perú y contra Bragantino (1-2) en Venezuela. Viajes y desgaste se acumulaban en la maleta.



Pero no fue lo único. Justo antes de la clasificación a la final, el mejor hombre del equipo de Hernán Torres, Jaminton Campaz, fue convocado a la Selección Colombia para el equipo que está disputando la Copa América en Brasil, un bien superior que fue un gran dolor de cabeza para el DT. El tumaqueño anotó 4 goles en esta campaña pero su aporte como socio de todos en el campo y como alternativa de media distancia, sin duda se extrañó.



Además, vale mencionar que horas antes del partido de ida de la final de esta Liga, el equipo completo decidió irse del sitio de concentración por diferencias con el presidente del club, Gabriel Camargo, respecto de los premios por el título que acabó coronándose campeón.



Las dificultades engrandecen los triunfos y para el Tolima, que parecía comprometer esta tercera corona con el empate a última hora en Ibagué (1-1), había un escollo más: un golazo de Daniel Ruiz obligó a redoblar el sacrificio no solo para evitar que Uribe y Silva, los hombres de experiencia y talento en el rival, se conectaran con sus compañeros sino para encontrar caminos de gol, que a esta altura ya eran de vida o muerte.



La operación remontada en El Campín, de la mano de la exitosa sociedad Plata-Caicedo, se consolidó en el segundo tiempo y hubo que echar mano de una última gota de sacrificio hasta el pitazo final para asegurar el título. Los dos exSanta Fe hicieron el daño y el Tolima fue el gran beneficiado: pudo coser en su escudo la tercera estrella.