Tolima, un mar de desaprovechamientos: sin goles contra Cortuluá

Sigue el bache negativo del Deportes Tolima en la Liga BetPlay 2022-II. Ya es increíble tantas acciones fallidas por los dirigidos por Hernán Torres que agudiza aún más la crisis que vive el club pijao. Un penalti desperdiciado por Jeison Lucumí, y la superioridad numérica por una hora más o menos no fueron factores directos para el triunfo necesario de los locales. La visita también la necesitaba por el descenso.

No fue el mejor partido para el Deportes Tolima, que, pese a que dominó la mayoría del juego, no encontró la fortuna deseada y volvió a encontrarse con el gran problema que ha tenido durante todo el segundo semestre: la definición. Con la posesión del balón en sus pies, y con una tenencia clara en el partido, los tolimenses no la pudieron transformar en opciones de gol.



De hecho, a los 19 minutos, Cortuluá tuvo la primera opción en el partido con un centro de Alexis Castillo Manyoma que tuvo que cortar William Cuesta. El rebote para la suerte del Deportes Tolima fue rechazado por un defensor. Seguido a esa acción, Julián Millán pudo romper los ceros con un tremendo disparo apenas desviado. Una primera parte llena de polémica que apareció a los 25 minutos con un golpe de Kalazan Suárez sin intención en la cara de Luis Fernando Miranda. Cinco minutos viendo el VAR para Wander Mosquera que expulsó al jugador visitante.



Con la superioridad numérica, no hubo nunca una acción clara para el Deportes Tolima en la primera parte. Junior Hernández tuvo un cabezazo suave que Ernesto Hernández controló con facilidad. Ya en el complemento, los pijaos salieron en busca de romper los ceros, primero, con un gran disparo de Eduardo Sosa atajado por Hernández.



Cortuluá por su parte se defendió como pudo. Alexis Castillo Manyoma intentó desbordar y enviar centros al que nadie llegaba. Sobre los 64 minutos llegó una inmejorable opción. Raziel García centró, cabeceó Luis Miranda y Ernesto Hernández salvó. Jeison Lucumí se lanzó de palomita, y no pudo empujarla. El pie de Brayan Cundumí golpeó el rostro de Jeison, y dictaminaron penalti después de ver el VAR. Sin embargo, el mismo afectado ejecutó por encima del larguero.



A los 74 minutos, Yohandry Orozco sacó un disparo por encima del larguero. Tolima no pudo con 11 jugadores y con el penalti. Enfrentará a Patriotas en Tunja, mientras que Cortuluá, que sigue en el fondo de la tabla, recibirá a Unión Magdalena en la undécima fecha.