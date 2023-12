Águilas Doradas sorprendió a Deportes Tolima y dejó vivo el grupo A

Bombazo en el cuadrangular A: Águilas Doradas venció 0-1 en su visita a Deportes Tolima y dejó vivo el grupo, pues si Junior le gana al Deportivo Cali tendrá posibilidades de luchar por el cupo a la final.



Tolima no pudo ganar el quinto partido consecutivo en el grupo A, y ahora deberá esperar a que Cali le dé una mano; de lo contrario, tendrá que definir su suerte en Barranquilla, el próximo miércoles 6 de diciembre.



El pijao, consciente de que de su resultado dependía el cupo a la final y la historia del grupo A, salió a ‘comerse’ a su rival, y en los primeros minutos parecía que el Tolima se iba a poner arriba en el resultado; sin embargo, Águilas emparejó muy pronto y empezó a llegar con peligro al arco de Neto Volpi.



Si bien fue partido de “toma y dame”, fueron los dorados los de mejores opciones de gol. No obstante, como le pasó en los últimos partidos, el balón no entró y la falta de definición volvió a aparecer como el gran pecado del equipo que dirige César Farías.



Al minuto 28, el arquero Neto Volpi se lesionó y debió entrar Christian Vargas. Águilas continuó atacando y el portero suplente del pijao respondió.



Para la segunda parte, Águilas no volvió a llegar; Tolima fue el de la iniciativa y el que controló el partido, jugándolo en su mayoría en el campo del visitante.



El partido estuvo caliente, pero Águilas metió el zarpazo al minuto 88: Wilson Morelo anotó el gol del 0-1, de la clasificación a Libertadores por reclasificación, y el que celebró Junior, antes de jugar.