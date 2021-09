Quindío derrotó 1-0 al DIM, mantiene la lucha en ambos frentes

Deportes Quindío venció 1-0 al Deportivo Independiente Medellín, en juego por la fecha 11 en la Liga II-2021. El conjunto de Armenia hizo respetar su casa y con gol de Yilmar Filigrana sigue sumando, peleando por un lugar entre los ocho y buscando mantenerse en primera división. Para Julio Comesaña, esta es la primera derrota en su cuarta etapa como técnico poderoso.



Tras siete años, 11 meses y seis días, Deportes Quindío e Independiente Medellín volvieron a enfrentarse en primera división. Concretamente, en Armenia, se cruzaron luego de ocho años, cuatro meses, y 16 días. El conjunto ‘cuyabro’ salió a atacar al poderoso y fruto de varios minutos con intensidad, al minuto 12 llegó el gol para los cafeteros a través de Yilmar Filigrana, quien aprovechó un rechazo del arquero Andrés Mosquera Marmolejo y tras un pase de Didier Pino, el delantero local remató con pierna derecha desde fuera del área por el lado derecho de la portería.



Con el resultado en contra, el DIM salió a buscar el empate sosteniendo la pelota y buscando a su delantero Diber Cambindo, con pases filtrados. La media distancia también era un arma que empleaban los antioqueños, pero sin precisión y apenas inquietaban la portería de Luis Estacio.



Quindío adelantaba sus líneas, mientras que le complicaba el camino al área rival del poderoso. el juego era muy cortado. Al minuto 22, Andrés Cadavid con golpe de cabeza, acercó al DIM al arco contrario, pero la pelota pasó por el lado derecho del pórtico quindiano. El local respondía a través de Filigrana, quien al minuto 26 tuvo el segundo, pero no logró conectar bien la pelota con destino de red.



Medellín seguía intentando, esta vez con David Loaiza al minuto 31, pero su remate con pierna derecha se fue desviado del arco auriverde. Cuatro minutos después, Adrián Arregui tenía una nueva aproximación, esta vez de cabeza, pero nuevamente la pelota se perdió por un costado. Antes de finalizar el primer tiempo, Cambindo y Arregui tuvieron un par de ocasiones, pero la falta de puntería alejaba el peligro de empate para el conjunto rojo.



Deportes Quindío le daba la pelota y las intenciones al Medellín, mientras que se replegaba bien y administraba el resultado. El poderoso no elaboraba y para la etapa complementaria debía cambiar su estructura de juego si quería encontrar el empate.



Para el segundo tiempo, Medellín realizó el primer cambio, retirando a Juan Carlos Díaz e ingresando Sebastián Hernández, buscando una modificación en su estructura, pasando de los tres volantes de marca a dos enganches con el Hernández y Javier Reina, un extremo como Vladimir Hernández y en punta, Diber Cambindo.



El conjunto visitante buscaba por todos los medios el empate, pero encontraba a un Deportes Quindío concentrado y bien parado en sus líneas defensivas. Al minuto 8, Yeison Carabalí acercó al local con un remate de media distancia, pero la pelota se fue muy alta del arco controlado por Andrés Mosquera Marmolejo. Un minuto después, Adrián Arregui intentó con un remate de pierna derecha, pero lo controló el arquero Estacio.



Los minutos posteriores no tuvieron una mayor variación al juego, por el contrario, bajó en intensidad y fue al minuto 23 que Julio Comesaña decidió realizar dos cambios más: ingresaron Leonardo Castro y Didier Bueno, en lugar de Vladimir Hernández y Yesid Díaz. Quindío contestó con dos cambios: saliendo Jesús Figueroa y Miguel Carabalí, para darle paso a Brayan Ceballos y Alexis Serna.



Posteriormente, al minuto 25, un remate fue controlado por Marmolejo, realizado por Wilson España, quien, con pierna derecha de fuera del área, tuvo una nueva ocasión para estirar la ventaja en el marcador. Cinco minutos después, Medellín se aproximó al área por un remate de Javier Reina, pero el esférico se fue desviado.



Al minuto 32, Medellín realizó su cuarta sustitución, ingresando Kevin Londoño en lugar de Adrián Arregui, quien tuvo un gran desgaste. Sobre el minuto 37, Diber Cambindo volvió a acercar al DIM al campo rival, pero su remate se fue desviado. Un minuto después, Quindío realizó dos cambios más: ingresaron Mauricio Cortés y Jairo Borrero en lugar de Wilson España y Roy Castillo. Mientras que, en el equipo visitante, ingresó Agustín Vuletich en lugar de Diber Cambindo.



En los minutos finales, Medellín se volcó al ataque, con más ímpetu que precisión. Deportes Quindío aguantaba con más tranquilidad el resultado y jugaba con el desespero de su rival.



En la próxima fecha, Deportes Quindío enfrentará a La Equidad como visitante, mientras que Independiente Medellín recibe en el Atanasio al Atlético Bucaramanga.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8