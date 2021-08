Deportes Quindío le amargó el debut a Diego Corredor con Once Caldas

Este viernes en Armenia se abrió el telón de la séptima fecha de Liga Betplay 2021-II, con la victoria del local en el 'clásico cafetero' frente a Once Caldas. Con anotaciones de Harold Balanta y Jairo Roy Castillo, a Deportes Quindío se le dio el "milagro" en su patio, donde consiguió remontar tras irse perdiendo en el primer tiempo. Diego Corredor se ilusionó con un debut victorioso, pero al final, salió con una amarga derrota.

El equipo de Óscar Héctor Quintabani se vio sorprendido a los 17 minutos, con un tanto de Harrison Otálvaro. Después del saque de portería de Luis Estacio, los albos recuperaron el balón y rápidamente generaron una acción ofensiva; por más que trató de evitarlo, el arquero no pudo hacer nada frente al gol del '10'. Con el 0-1 se fueron a camerinos.



Quintabani recompuso y con un par de modificaciones consiguió dificultarle las cosas a Once Caldas. Hizo más por el gol, pero justo cuando controlaba el juego, se dio una acción que tuvo que revisar el VAR frente a un posible penalti a favor del 'Blanco-Blanco'. Al final, no lo concedieron y dejaron jugar.



Un minuto después, tras una jugada a balón parado, llegó el empate. Leyser Chaverra levantó la pelota y Harold Balanta conectó de cabeza, dejando sin chance al portero paraguayo Gerardo Ortíz. Quindío se tomó confianza y la visita no tuvo respiro.



Sobre los 83', Jairo Roy Castillo recibió un centro en el corazón del área y con toda la tranquilidad la mandó al fondo, para sellar el 2-1. Una remontada que les da un respiro pensando en el descenso, pero que también los lleva a ubicarse, transitoriamente, en la octava casilla de la clasificación. Once Caldas sigue en los últimos lugares con 4 puntos.