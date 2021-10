Quindío tomó un respiro en el descenso: triunfo contra Alianza

Deportes Quindío sacó un importante resultado contra Alianza Petrolera, que lo deja cerca del grupo de los clasificados y recorta distancia en la tabla del descenso. Triunfo por la mínima diferencia en el estadio Centenario.



El cuadro local salió con la intención de tocar la puerta de Chunga, que ha mostrado gran nivel en las jornadas anteriores. Las acciones empezaron a ser del Quindío, que tuvo en total cuatro remates directos al arco, en comparación a los 12 que se fueron desviados.



El VAR entraría a decidir en una acción en el área de Alianza Petrolera, mano que no vio el central y los asistentes tuvieron que llamarlo para que la revisara. Finalmente decretó penalti al minuto 27, cobro que tomó Jairo Roy Castillo y la envió al fondo, con un remate potente a la mano derecha de Chunga.



Los barranqueños empezaron a buscar el arco local, pero la falta de precisión no les ayudó en el toque final, además del cerco defensivo que montó en esos minutos reactivos de la visita.



El arranque del segundo tiempo mostró la intencionalidad de los locales, con Filigrana siendo el más incisivo, teniendo un mano a mano con Chunga, picó el balón, pero el balón no bajó a tiempo para ingresar al arco de Alianza Petrolera.



El envión anímico de los visitantes los llevó a tomar las riendas del partido, con acciones importantes en el área local, sin mayor efectividad. Con la victoria, Quindío llegó a la novena casilla con 20 unidades y 108 en el descenso, quedando a cuatro del Pereira, mientras que Alianza sigue séptimo con 22 puntos.