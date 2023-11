Sigue polémica: Chicó habló de apuestas y amenazas en última fecha

Sigue la polémica luego de que Boyacá Chicó denunciara que a algunos jugadores de su plantel le habrían ofrecido dinero para perder contra Deportivo Cali, este martes en la fecha 20 de la Liga BetPlay II.



Este lunes, Nicolás Pimentel, presidente del equipo boyacense, dio nuevas declaraciones este lunes y ahondó en detalles sobre su denuncia.



Pimentel indicó que hay grupos extranjeros participando en apuestas ilegales en el fútbol colombiano, y que de ahí vienen los ofrecimientos y dádivas a un jugador de su plantilla. También denunció que el jugador en cuestión, del que no se conoce su identidad, ha recibido amenazas.



“Hablamos con el jugador y acaba de ser amenazado, y su familia, si vuelve a abrir la boca. Eso no es tema de las casas de apuestas... En 2020 sufrimos un tema similar y mi papá se encontró con una persona que le informó que grupos rusos y mexicanos estaban apostando en el fútbol colombiano... Que Fiscalía y Dimayor usen sus herramientas para rastrear esta llamada que recibió el jugador y saber quién fue”, dijo en el programa Equipo F de ESPN.

Pimentel expresó que el jugador no va a ser sacado de la plantilla para el partido de la fecha 20 para no exponerlo.



“El jugador sintió presión y aplaudo su gallardía, ¿cuántos otros no han callado? Él habló y nos pone en situación complicada, si lo retiro del partido lo expongo públicamente”, dijo.



Nicolás Pimentel insistió en que en 2020 el equipo vivió una situación similar que fue denunciada y no prosperó la investigación. Explicó el mecanismo que han detectado para el ofrecimiento de dádivas.



“En el 2020 hicimos una investigación. En su momento era un grupo ruso a través de colombianos que llaman al jugador y le ofrecen cosas concretas, raras, que no pasan en las aplicaciones de las empresas de apuestas legales… Lo hacen grupos que para mí son ilegales, gente de mucho dinero, fuera del país, que apuestan entre ellos como un hobbie, no sé”, dijo.