Víctimas de violencia: periodistas, agredidos en Nacional vs Medellín

Una pena resultó ser el final del clásico antioqueño, que tuvo que disputarse en Envigado y que perdió Atlético Nacional por 5-0 contra Independiente Medellín.

Los enfrentamientos entre hinchas en las tribunas obligaron a la suspensión del juego, asunto que podría terminar en una importante sanción en los próximos días.



Lo cierto es que, dentro de lo lamentable que fue todo, un detalle se sumó: los violentos trasladaron su furia a algunos periodistas.



Una de ellas fue Sheyla García, de Win Sports: “Desde la tribuna me tiraron una botella llena de agua que venía directo a mi cabeza. Afortunadamente vi quién me la tiró, la vi venir y alcancé a correrme”, reveló.



“Yo vi quién era y el hincha que me la tiró se vino a amenazarme y a decirme que no los grabara, que apagara las cámaras. Yo refuté que cómo así, que respetara y no me agrediera. Me dijo que yo era una vendida que los estaba grabando o sino que me iba a matar. Me gritaba de todo... “La gente se le fue encima porque tenía otra botella lista para lanzarme y me dijo que me iba a matar", añadió.



No fue la única agredida en medio del caos, pues José Luis Alarcón, periodista de ESPN, y su equipo fueron víctimas de una turba de hinchas a la salida del clásico entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, en el Polideportivo Sur de Envigado.



“No solamente me increparon, me alcanzaron a pegar. Varios sujetos que estaban saliendo del estadio comenzaron a insultarnos y a decir que el canal de nosotros solamente hablaba de Millonarios y que éramos de Bogotá... En ese momento se nos acercan a insultarnos y un par de sujetos nos escupen. Nosotros volteamos a reaccionar por la ofensa y por la parte de atrás, se suben otros sujetos a agredirnos. Ahí me golpearon por primera vez, luego aparece otro sujeto y me pegó el segundo puño. Cuando acato a defenderme, apareció un tercero también y me golpeó”, detalló el periodista.

​

​La situación se hizo más difícil con los minutos: "Un grupo de la barra de Nacional, Los Del Sur, nos identificaron y se metieron a evitar que esos manes nos acabaran, porque eran como unos 8 o 10, encima, agrediéndonos e insultándonos. Ellos son los que logran evacuar a esa gente de ese sitio”, apuntó el comunicador.



Algunos miembros de dicha barra los defendieron y la Policía tranquilizó los ánimos al final, según el relato de Alarcón.