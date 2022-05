¿Tiene futuro la demanda de Jaguares a Santa Fe? Experto da veredicto

Santa Fe estaba de plácemes después de una fecha redonda en Liga Betplay, en la que su victoria 4-0 contra Jaguares, combinada con otros resultados favorables de rivales directos, lo dejó octavo en la tabla de posiciones y con la ilusión intacta de clasificarse a los cuadrangulares finales.

Hasta que Jaguares resolvió poner un manto de duda sobre esa victoria y anunció que demandará el partido, al entender que la presencia de Agustín Julio en la raya, dando instrucciones al equipo, no corresponde con su rol, que es el de delegado del club, no el de entrenador.



¿En qué se basan? En las palabras del presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, quien el pasado 25 de abril, en la rueda de prensa en la que se anunció la destitución de Martín Cardetti, aseguró: “Agustín Julio estará encargado. Desde hoy nos ponemos en la tarea de analizar hojas de vida, no nos queremos apresurar”.



Sin embargo, días después recapacitó, entendió que Julio podría llegar a generar un conflicto por no tener la licencia requerida para oficiar como DT y decidió solicitar la inscripción ante la Dimayor de Grigori Giovanni Méndez Granados en el cargo de director técnico para la Liga y la Copa Betplay, en documento que FUTBOLRED pudo verificar.



“Me genera tristeza que se lleguen a mirar estas minucias cuando se tiene claro que nosotros, para evitar cualquier violación a la norma, inscribimos a Grigori como director técnico. Julio participa no solo con Méndez, sino con los DT que pasaron por la banca. La norma es clara y dice quién debe estar ahí y que cada uno ocupa el cargo para el que lo registraron y no hay limitación para ninguno. Agustín siempre interviene de una forma más activa que otra. Además, invocar la norma no tiene nada que vaya afectar los puntos para nuestra institución”, dijo Méndez en Balón Dividido de ESPN.



Una voz neutral



Pero ante la duda expuesta por Jaguares, consultamos al experto en arbitraje José Borda, quien ofrece una visión no solo neutral sino apegada al reglamento de la situación que se vivió en el estadio El Campín.

​

"​El reglamento dice que cualquier miembro del cuerpo técnico puede salir del banco uno a la vez, puede ser el DT, asistente, delegado, médico, el que fuera mientras sea solo uno. No hay inconveniente. La regla lo dice, y también dice que debe estar dentro de esa línea punteada que todos ven en los estadios, pero pasa mucho que se salen y no ocurre nada, son situaciones que se dan en el juego. Es difícil de controlar".



Quién da las instrucciones en la raya es, en términos concretos, transparente: "No es función del cuarto árbitro verificar si quien da instrucciones es o no el técnico, sino solo que sea una sola persona y tenga su escarapela que lo identifique para estar en ese espacio. Una vez empieza el partido ya se ha verificado eso, si el juez encuentra un infiltrado pues lo saca, pero no es el caso, ahí estaban todos identificados. El cuarto va con la planilla y revisa que estén en el banquillo. A él no le interesa quién dirige sino que el DT o el que se ubique ahí no salga de esa zona", explicó Borda.



Quiere decir que si en un momento, por la razón que fuera, el médico, por ejemplo, acaba dando instrucciones en la raya, eso no configura una violación a ninguna norma. Significa, por supuesto, que no hay mayor posibilidad de éxito en la demanda de Jaguares: "No hay futuro. Dicen que se viola el artículo 40 del reglamento de la competición pero ahí no se especifica quién debe dar órdenes, si es Méndez como técnico porque así se registró. La planilla es lo oficial, lo que vale, y en la planilla están Grigori Méndez y el señor Julio".