La pelea es peleando: ¿a quién creerle, a Jaguares o a Santa Fe?

Lo primero es que Jaguares cumplió: interpuso una demanda contra Independiente Santa Fe y exigió los puntos del partido que perdió en la cancha del estadio El Campín por 4-0.

Como en el boxeo, conectó un primer buen golpe en el inicio de la competencia. O al menos es es su cálculo pues presenta pruebas de lo que considera una irregularidad en la inscripción de Agustín Julio, quien, según ellos, ejerció un rol que no le corresponde. Sin embargo la defensa de Santa Fe es sólida y amenaza con igualar los puntos en la tarjeta de los jueces. El lío es de abogados y normas, pero está en riesgo nada menos que la ventaja que tiene a los rojos a un punto de la clasificación de los cardenales a los cuadrangulares de la Liga.



¿Qué alega Jaguares?



Que el presidente de Santa Fe Eduardo Méndez, presentó a Agustín Julio, que el 29 de abril el club subió a sus redes sociales una convocatoria oficial en la que Julio apareció en el cargo de DT y que el mismo 30, fecha del partido, dijo, en la nómina oficial, que el exarquero iba a ser el entrenador. Sin embargo, según afirma, acabó ocupando el cargo de delegado pero en la práctica fue el DT, dio instrucciones y se comportó como el jefe del cuerpo técnico.



Dice Jaguares que hay una infracción pues Santa Fe inscribe como DT a una persona que no ejerció el cargo, que quien lo hizo en la realidad fue el delegado (Julio) y que él no cuenta con la Licencia Pro. Eso, según el art. 83 del Código de Disciplina de la FCF, es una "indebida inscripción en planilla de juego de jugadores en ciertas circunstancias, que ocasiona la pérdida del partido por un resultado adverso de 3-0".



Afirman los de Montería que se incumple el art. 40 del reglamento y que además se afecta el buen nombre del torneo al tratar de burlar las normas.



¿Qué contesta Santa Fe?



Santa Fe no siente que haya incumplido ninguno de los preceptos y aclara la situación de Julio: reconoce que es gerente deportivo y que siempre ha ocupado ese rol en todos los partidos del equipo, lo que deja sin piso la infracción al artículo 40; dice que el día 29 de abril registró como DT a Grigori Méndez, quien puede cumplir la función ya que cuenta con una licencia provisional de parte de la FCF que lo habilita como tal; prueba que en los entrenamientos previos al duelo contra Jaguares fue Méndez y no Julio quien dirigió al equipo y que la charla técnica la hizo en su totalidad el DT, como consta en videos aportados como pruebas.



Para Santa Fe es claro que tanto Méndez como Julio están correctamente inscritos en la planilla y afirma, como le explicó el analista arbitral José Borda a FUTBOLRED, que no hay ninguna disposición en el reglamento que indique el cargo que ocupa la persona que da las instrucciones a los jugadores en al cancha, advirtiendo que la norma FIFA y el propio reglamento del campeonato solo especifican que debe haber una sola persona en el área técnica y no a quién deben escuchar los jugadores dentro del campo.



Advierte Santa Fe que en informe del árbitro no hay ninguna situación de indisciplina o mal comportamiento que haya motivado un llamado de atención, lo que deja claro que no hubo suplantación ni nada por el estilo, y que, por si faltaran pruebas, fue Grigori Méndez quien ofreció la conferencia de prensa como DT de Santa Fe al final de juego, hecho que despeja cualquier duda sobre quién era el entrenador oficial.



¿Qué sigue?



La Comisión de Disciplina evaluará las pruebas aportadas por uno y otro y escuchará los descargos de Santa Fe, probablemente en audiencia oral. A partir de ahí tendrá que decidir, lo cual no tardaría más de un par de días, considerando que se está ante la definición de los ocho clasificados a los cuadrangulares. La próxima semana habría luz verde.