Jugador de DIM se destapó tras salida de David González: 'Un batacazo'

Deinner Quiñones, atacante de Independiente Medellín, se refirió a la intempestiva salida de David González de la dirección técnica del equipo, cuando peleaba por entrar a Cuadrangulares Semifinales de Liga BetPlay y en plena lucha en fase de grupos de Copa Libertadores. Un adiós que tomó por sorpresa a los mismos jugadores.



Justamente, cuando se avecina el duelo de rojos en el Pascual Guerrero (América-Medellín), Deinner dialogó con el programa Zona Libre de Humo sobre aquella situación que golpeó al grupo. Lo calificó como un "duro golpe" y un "batacazo".



Ahora bien, la llegada de Sebastián Botero le ha sentado bien al poderoso, que no ha perdido un solo partido desde ese entonces: tres victorias, dos empates.

"La salida del profe David (González) fue bastante difícil, al grupo lo golpeó bastante. No esperábamos ese batacazo", mencionó Quiñones sobre la salida de quien los dirigió desde 2022 y los llevó a pelear el título del segundo semestre con Pereira.



Y es que justamente, la caída ante Deportivo Pereira en la fecha 18, sentenció la salida de David. Una fecha antes había perdido el clásico paisa como local. Sin embargo, la noticia sorprendió porque DIM estaba en la pelea por entrar a los ocho. La directiva decidió dar un timonazo para los tres últimos compromisos (uno pendiente), y finalmente, con Botero, consiguieron clasificarse.



Deinner Quiñones también habló del duelo entre América y Medellín, que será el domingo a las 8:15 pm. "El partido ante América va a ser un partido de finales. Ya sabemos a qué tipo de rival vamos a enfrentar. Sé cómo es el marco del Pascual, me lo imagino lindo, vestido de rojo".



Y agregó "Me imagino que el recibimiento no va a ser como yo quisiera, me limito a poder entrar y dar lo mejor en cancha, si hago gol no lo celebraría. El empate si bien te suma, uno sale es a buscar la victoria, vamos a salir a proponer y sumar los 3 (puntos)", reconoció.