¿Por qué quiso jugar en Junior? Así lo confirmó Déiber Caicedo

El atacante nariñense de 23 años, Déiber Caicedo, ha sido uno de los jugadores más determinantes del Junior de Barranquilla para el conjunto de Arturo Reyes durante este semestre. Sin embargo, es curioso las reacción por la cual el jugador prefirió no continuar en la liga de Estados Unidos y seguir su carrera en el equipo atlanticense.

El gran motivo de saber cuál fue la decisión de regresar de Norteamérica a Colombia, fue por la toma de minutos que no contaba en el equipo canadiense.



“Tiene que ver con el recibimiento que me hicieron todos, los compañeros, cuerpo técnico y directivos me acogieron de la mejor manera, mi deseo era jugar y ser feliz”. “Al final no estaba teniendo minutos y quería jugar porque es difícil uno joven no jugar y eso me frustró un poco y quería volver a ser ese Déiber que no lo estaba sintiendo en el grupo anterior”, dijo el jugador del Junior durante el programa El Alargue.

No obstante, el jugador de 23 años también quedó sorprendido sobre el crecimiento exponencial que tiene la MLS luego que el colombiano estuviese jugando por dos años.



“Es una liga que va en crecimiento, va de menos a más, le están apostando a exportar jugadores jóvenes, hacer una liga más competitiva”.

Caicedo ha experimentado una resurgimiento en su carrera futbolística desde su regreso de Canadá. Actualmente, con el conjunto barranquillero, ha disputado 16 partidos en los que ha marcado 4 goles y proporcionado 3 asistencias. Se espera que se convierta en uno de los jugadores más influyentes durante los cuadrangulares finales.