'Con el gol se tornó un juego diferente, no pudimos empatar': Restrepo

Atlético Nacional sufrió su primera derrota en el campeonato, los verdolagas no pudieron con Tolima de local. Al final del partido, el técnico Alejandro Restrepo habló sobre este último encuentro. "Sabíamos que iban a ser un partido muy cerrado contra un Tolima que defiende muy bien. Habíamos planteado en mover la pelota para encontrar los hombres libres, nos costó mucho. Con el gol, se tornó un juego diferente y no pudimos empatar. Daniel Mantilla estaba haciendo un buen trabajo, pero con Giovanni Moreno y Dorlan Pabón buscamos hacer un planteamiento diferente", detalló.



Además, "nosotros dentro del plan del partido, teníamos diseñadas algunas variantes. En otras nos toca replantear, la sustitución de Dorlan Pabón ya estaba lista y no fue por el gol. Intentamos cambiar la estructura en los últimos 15 minutos".



En cuanto a los delanteros y la función de Jefferson Duque, el estratega remarcó que "hablando de nombres, en esa línea de sucesión está Ruyery Blanco, Giovanni Moreno, Tomás Ángel y Dorlan Pabón. Hay que agradecerle a Jefferson Duque por todo lo que ha brindado a la institución. La responsabilidad está en nosotros como cuerpo técnico, diseñando la estrategia para que el equipo logre más opciones de gol".



Sobre la función de juego de Daniel Mantilla, Restrepo comentó que "habíamos identificado que Andrés Ibargüen no defendía en largo y ahí ubicamos a Yerson Candelo. Daniel Mantilla estaba haciendo un gran trabajo fijando al lateral. Al no fluir, intentamos cambiarlo de banda".



El técnico se refirió al error de Kevin Mier que derivó en el gol del Tolima. "De Kevin Mier valoro su personalidad. Después del gol, asumió riesgos sin complejos, esto será de aprendizaje en su carrera. Pero esos errores son colectivos, somos autocríticos".



Finalmente, valoró el nivel de Dorlan Pabón como aporte en ataque. "Dorlan Pabón es un jugador con mucha experiencia, que puede jugar en varias posiciones, en este partido jugó como extremo con perfil cambiado, me parece que lo hizo bien, ayudó a los compañeros. Llevamos dos partidos sin Jarlan Barrera, muchas veces las estructuras influyeron en el juego. Los jugadores hicieron un gran esfuerzo, mantener una presión por tanto tiempo, incide en el nivel de juego que tenga cada uno".



