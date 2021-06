'Hay satisfacción de llegar a la final': Hernán Torres analiza la ida

Hernán Torres, técnico del Deportes Tolima, habló en conferencia de prensa y se refirió al partido de ida de la final de Liga BetPlay, contra Millonarios, el cual se disputará este jueves 17 de junio.

El estratega tolimense aseguró que 'hay satisfacción de llegar a la final' tras derrotar a La Equidad, pero sabe que será un final difícil contra Millonarios, debido a la buen momento que atraviesa el conjunto azul de la capital.



Estas fueron sus declaraciones en la atención a medios.

Millonarios: "Hay satisfacción de llegar a la final. Sabemos que Millonarios viene trabajando con Gamero, equipo joven, se conocen de memoria, son dinámicos, técnicos, rápidos. Fuertes por las bandas, sus delanteros, laterales, por todo lado es fuerte. Debemos pararnos bien, controlar y atacar".



"Uno trabaja para que todo salga bien. Es importante porque soy tolimense, me hice aquí. Dios quiera que lo pueda conseguir. Es un gran rival".



Claves del rival: "(Uribe, Arango y Silva) Son desequilibrantes, con experiencia, han sido campeones, transmiten eso a sus compañeros. Se conocen. Hay que estar atentos. El que se desconcentre va a sufrir".



"Se conoce el estilo de cada técnico. Uno busca, mira videos del rival. Va primar el que se equivoque menos, luchamos para equivocarnos menos".



Yohandry Orozco: "No va a estar, no alcanzó a recuperarse, vamos a ver si para el domingo. Lamentable porque se venía recuperando tras su para. No le da para estar en este partido", finalizó