'Hasta ahora está iniciando': Autuori pide calma a pesar del empate

Atlético Nacional dejó un sinsabor en su debut en el Grupo A del cuadrangular. El equipo verde nunca se asentó en el partido y, a pesar de comenzar ganando, se dejó empatar en el minuto 6 del tiempo de adición.



Tras el empate, Paulo Autuori entrenador del cuadro verde, indicó que la paridad en el departamental Libertad no le preocupa pues hasta hora se disputaron los primeros minutos del cuadrangular, además, dijo que ya piensa en el partido que tendrá frente a Melgar de Perú por Copa Libertadores.



“No quedo con sinsabor. Están empezando las finales apenas, vamos produciendo. Mi mirada ya está puesta en el partido en Melgar, el fútbol es así, quizás ganamos nosotros en el último momento. No acostumbro a lamentar esto para nada”, dijo el DT en rueda de prensa.



Por otro lado, ante los micrófonos destacó la labor defensiva del plantel en la temporada. El entrenador fue consultado por el gol de Darwin López en la última jugada del compromiso.



“¿Cuántos goles hemos sufrido de pelota quieta? Es un análisis muy simplista, solamente si se echa una mirada se dan cuenta que tenemos un promedio de goles en contra muy bajo. Hay que hacer un análisis con los números, no con la opinión de un partido”, añadió.



Otras declaraciones de Paulo Autuori, DT de Nacional:



Estado de la cancha: “No me gusta crear justificativos. Hay que saber jugar en todas las canchas, lamentamos no tener canchas como debería ser, pero eso no es excusa. En el segundo tiempo fuimos mejor en la cancha, controlamos bien el partido. Ahora a pensar en el partido contra Melgar, en la altura”.



Ausencia de Román y Ocampo: “Nosotros estamos acostumbrados con Román, desafortunadamente está lesionado y Ocampo está en la lesión, hay que buscar lesiones. Creo que Castro ha cumplido y tuvimos que hacer algunos ajustes. En el primer tiempo el equipo sufrió la altura, el rendimiento mejoró después. Castro no pudo filtrar y tiraba balones aéreos. Jugamos con pelotazos largos y aéreos”.



Altura en Pasto: “Creo que nosotros empezamos el partido y la altura nos afectó. Los desplazamientos estaban lentos. En el segundo tiempo los jugadores se adaptaron, jugamos más rápido y no permitimos que Pasto jugase como quería”.