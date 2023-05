Autuori explotó: ‘No acepto que se tiren 19 minutos a la basura’

Paulo Autuori se mostró molesto por el arranque del partido en el que Atlético Nacional empató 1-1 con Alianza Petrolera, en partido de la fecha 2 del cuadrangular B en la Liga BetPlay I, disputado este domingo en el estadio Atanasio Girardot.



Parecía que el entrenador brasileño iba a justificar el punto cedido de local, pues dejó ver que el rival aprovechó que tuvo más descanso que el equipo verdolaga; pero luego apuntó a sus dirigidos y hasta a los hinchas.



“Felicitar a Alianza por el partido que ha hecho. Sacaron provecho de los 6 días que tuvieron para estar más frescos. Eso quedó claro, estaban más rápidos en algunas situaciones y también sacaron provecho de los minutos en que no tuvimos la actitud necesaria. Los resultados no se controlan, el rendimiento sí. No puedo aceptar que se tiren 19 minutos a la basura. Ahí cometimos el error, pero tenemos claridad para entender lo que cometemos. Después de que se reanudó el partido hasta el final, me sentí orgulloso de mis jugadores porque pelearon de manera muy clara”, comentó.



El DT añadió: “La mirada de la hinchada es simplista porque es el momento y es normal. Nosotros llegamos de un viaje muy largo y de un partido en el que estuvimos más de 40 minutos con uno menos. Un desgaste innecesario. Y hoy jugamos en una cancha pesada por la lluvia. Tuvimos que remontar y hacer un esfuerzo más. Este equipo está dando una respuesta muy buena en todos los niveles, especialmente en el tema físico”.



“Cuando el juego se paró se los dije a los jugadores: tenemos que ser como camaleones, adaptarnos y cambiarnos de acuerdo al contexto del juego. El juego necesitaba competencia. El rival estaba más rápido y más fresco. Creo que nosotros empezamos el partido de nosotros de manera arrogante. Les dije que no podíamos hacer eso. Es una mala actitud en 19 minutos y después volvimos a ser lo que somos”, sentenció Autuori.



Vea acá la rueda de prensa completa: