Daniel Mantilla y Kevin Viveros quieren triunfar con el Cali

Deportivo Cali sigue trabajando en este inicio de la pretemporada para el primer semestre del 2023, buscando mejorar la pésima campaña que realizaron el año anterior, para volver a los puestos de privilegio en la disputa de los cuadrangulares y finales.

En este mercado de pases llegaron varios jugadores, que le pueden aportar cosas diferentes al equipo y uno de esos es el mediocampista Daniel Mantilla, quien habló sobre ese tema en específico:



“Soy un jugador ofensivo, me gusta jugar en las tres posiciones: izquierda, derecha y el medio. La primera vez que tuvo la posibilidad de hablar con el profe Pinto, me dijo que quería un jugador así y la verdad, siento que estoy capacitado para poder hacerlo y con el trabajo, poco a poco con la idea que él quiere, iré tomándome más confianza, conociendo a mis compañeros, la idea de él y que en cada juego o entrenamiento, pueda entregar lo mejor de mí para poder darle muchas alegrías al equipo. Pero es una posición que me gusta, todo el frente de ataque es un lugar que uno desea jugar ahí, obviamente con mis responsabilidades defensivas, pero donde el profe me requiera voy a estar ahí, preparado para hacerlo de la mejor manera”.



Luego comentó cómo se dio su llegada a los azucareros: “desde el momento que salí de la ciudad de Medellín, siempre hubo un interés grandísimo por el Deportivo Cali. La verdad eso es muy importante para uno como jugador tomar esta decisión, el comité ejecutivo siempre estuvo muy interesado en que pudiera venir, la negociación con Patriotas también estuvo muy tranquila. Agradecido con todos y con el profe Pinto también, que me contactó para tomar esta decisión, el poder estar con él en un equipo con toda la experiencia que tiene, es una ayuda grandísima como jugador para poder crecer y aprender día a día”.



Seguidamente fue el turno del delantero Kevin Viveros, quien también habló de cómo se dio su llegada: “la verdad que desde el momento que supe que el Cali estaba interesado en mí, no lo dudé en decir que sí. Se complica un poco, porque en la parte con Carabobo, la comunicación era un poco difícil, pero después se pudo llegar a un acuerdo con el profe Pinto y Velasco, que tuvo demasiada paciencia para que se diera mi fichaje”.



Espera triunfar con el equipo: “estoy muy contento de estar aquí, se lo comenté profe desde el día uno, para que se hiciera todo lo posible, quiero estar aquí en el Cali, se dio y ahora este Kevin llega un poco más maduro, que lo conocieron cuatro años atrás. Ahora soy un chico más inteligente y ya con muchas ganas de triunfar aquí en el Cali”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15