Pereira en problemas: declaraciones generan polémica en el club

Deportivo Pereira tiene como objetivo ser protagonista en la liga BetPlay 2024 y para eso se ha venido reforzando con distintos jugadores que han llegado para reforzar la plantilla, sin embargo, el cuerpo técnico y en especial el asistente técnico estaría inconforme con lo hecho por las directivas.



El conjunto matecaña empezó la temporada 2024 con un empate a dos goles en condición de local frente al Deportivo Cali y ahora se alista para visitar a Independiente Medellín este sábado 27 de enero a las 8:20 p. m. (hora Colombia).

Rubén Darío Bedoya, asistente técnico del conjunto dirigido por Leonel Álvarez dio a conocer que no está conforme con lo hecho en el mercado de fichajes manifestando que: “Conformes en su totalidad no lo estamos. Hemos tratado de pedir otra clase de jugadores y no se ha dado".



Así mismo reconoció que los jugadores recién llegados “tienen capacidad y han competido a nivel nacional", sin embargo, confesó que solicitaron “otra clase de futbolistas que no han podido ser contratados por el club".



Una de las frases que más llamó la atención entre los aficionados y la cual generó polémica en la institución fue: “Falta tener un equipo al gusto del técnico. Son situaciones administrativas y temas puntuales en condición de cifras".



"Intentaremos hacer trabajo con la gente que ha llegado porque tenemos un compromiso con la institución y con la afición", continuó diciendo Bedoya. Algunos medios y personas cercanas al club han asegurado que desde entonces hay tensión en el camerino.