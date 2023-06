¿Y entonces?Guimaraes cree que América 'no fue inferior' a Millonarios

América de Cali no tiene chances de llegar a la final de la Liga BetPlay. Este sábado, el equipo escarlata cayó frente a Millonarios en El Campín y dejó al equipo bogotano cerca de la final. Sin embargo, terminado el encuentro por la fecha 4 del Grupo B de los cuadrangulares, Alexandre Guimaraes dio sus apreciaciones sobre el encuentro y declaró que sus dirigidos merecieron, al menos, un punto.



"Te da mucho coraje perder dos partidos en los que no fuimos inferiores al rival, tanto en el partido de Cali como hoy (sábado) jugamos para ni siquiera conseguir un punto. El equipo hizo tal cual tenía que hacer, el rival tanto allá como acá aprovechó sus oportunidades. Los jugadores han hecho un esfuerzo titánico. América en los dos partidos, contra un bue equipo como es Millonarios, no fue inferior al rival pero esto es fútbol", dijo el entrenador brasileño.



En rueda de prensa, también fue consultado acerca del VAR, que no fue utilizado en gran parte del partido por problemas técnicos y reiteró su deseo de cumplir su contrato en América de Cali para definir su futuro.

"Lo del VAR es algo que no podemos controlar, al tener un cuarteto arbitral de la calidad que tuvimos hoy (sábado), no fue ningún problema. Sobre la segunda situación, nosotros hemos estado acá todo el tiempo siendo profesionales y tal como hemos dicho esperar a que termine el contrato a ver lo que va a pasar", agregó..



Por último, indicó cuáles fueron las fallas durante el partido y lamentó que la igualdad llegara unos minutos luego del gol de Adrián Ramos. "Entregamos mucho la pelota al rival y eso hacía un doble gasto y allí nuestros jugadores no tuvieron la lucidez; infelizmente llegó la acción del gol de ellos. Los dos goles de ellos son cosas que no pueden pasar cuando estás compitiendo a ese nivel; más aún cuando consigues un gol y dos minutos después se te va la ventaja, nos faltó colmillo de calle", concluyó.