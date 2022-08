Guimaraes: 'hicimos un partido muy bueno contra un rival muy astuto'

América de Cali y La Equidad empataron sin goles en la tarde-noche de este lunes festivo, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, por la fecha 7 de la Liga II-2022. Tras finalizar el compromiso, el director técnico Alexandre Guimaraes, analizó el partido de su equipo.



“Estoy realmente impresionado con la capacidad del equipo de poder, cuando hemos venido acá y sobre todo, en los segundos tiempos en la altura, prácticamente pasar por encima de los adversarios que hemos jugado. No es así no más, no es cualquier equipo que hace eso”.

Resaltó nuevamente el trabajo en lo físico: “nos plantamos acá, hicimos un partido muy bueno contra un rival que es muy astuto, para querer jugar. Pudimos entender el tipo de juego y repito, el trabajo que ha venido haciendo el profesor Felipe Celia, está teniendo hoy al equipo en una forma física impresionante, que nos hace estar muy optimistas para todo lo que viene”.



Habló del sabor que les dejó la igualdad: “el empate lo que nos marca sobre todo, por lo que pudimos desplegar en dentro la planificación del partido, en el primer tiempo y en el segundo, nos dice que vamos dando los pasos correctos. Ahora tenemos un partido en casa, que esperamos poder sacarlo para seguir en ese promedio de puntos que nos hemos propuesto”.



Referenció lo que quedó debiendo el equipo: “lo que nos faltó fue ser un poco más certeros en la última jugada, creo que hubo varias situaciones de opciones de gol, que por estado de la cancha que estaba muy pesada y no permitía que el balón rodara. Es seguir machacando sobre lo que hemos hecho bien”.



Quedó impresionado con el apoyo en Bogotá: “quiero agradecer el apoyo de nuestra hinchada, la verdad lo que están haciendo hoy es impresionante, sabemos que el domingo en el Pascual contra Junior después de todo lo que pasó, que ya podamos tener público, me parece que es un partido que invita a estar pleno y esperamos seguir mostrando el crecimiento del equipo”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15