Gamero, crítico: ‘Era un partido para ganar con tranquilidad’

Millonarios se quedó este jueves con los tres puntos ante Huila gracias a un Andrés Llinás inmenso que le dio el triunfo a su equipo en la última jugada.



Pues bien, tras la agónica victoria en el estadio El Campín, el técnico Alberto Gamero dejó sus sensaciones del juego y aunque señaló que se ganó bien, espera que no se sufra como se sufrió este jueves ante los opitas.

“Este era un partido que debimos ganar tranquilos por las opciones que generamos y por como jugó el equipo en el primer tiempo. En el segundo tiempo, veo desespero y entonces se tomaron riesgos. Huila no generaba y no inquietaba porque armó un bloque atrás. Lo ganamos en la última, pero lo ganamos bien”, comentó de inicio.



“Intentamos elaborar, tuvimos transiciones, futbol por dentro. A medida que mejoremos nuestro ataque, terminaremos los partidos sin sufrir como lo hicimos ante Huila”, agregó.



Ante la pregunta de la salida de Leonardo Castro en el 1-1 señaló con tono molesto: “Le damos esa potestad al jugador de que no puede salir. Los jóvenes también tienen que asumir esas responsabilidades y no metamos en la cabeza que no tienen responsabilidades. Esto es en pos de hacer un revolcón en ataque, los canteranos entraron bien”.



Por su parte, resaltó la labor de Huila en este juego: “Venían de un partido duro y solo cambiaron dos jugadores. Creo que les hicimos sentir la cancha. Huila es un equipo estructurado desde que llegó Corredor, pero controlamos bien su juego”.



Finalmente, habló de la preparación para el juego ante Envigado: “Entrenaremos y miraremos. Jugaremos en una cancha grande ante un equipo que llega herido por caer este jueves. Buscaremos hacer la recuperación de la mejor posible y luego daremos la lista de viajeros”.