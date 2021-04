Gamero va por todo contra Santa Fe: el DT se entusiasma con el clásico

Millos se aferra a la clasificación de la Liga, actualmente hace parte del Grupo de los 8 clasificado a las finales, pero con un campeonato tan parejo no se puede ceder en las últimas fechas. El compromiso contra Santa Fe será este domingo a las 8 de la noche, válido por la penúltima jornada de la Betplay, razón suficiente pare poner a pensar a Gamero con la nómina frente a los cardenales. Este viernes habló el DT albiazul, estas fueron sus reacciones más importantes previo al clásico liguero:

¿Regularidad?

Si hoy Millonarios no ha encontrado esa regularidad, entonces nadie la ha encontrado, estamos a tres puntos del segundo, en el día a día nos encargamos de corregir, estamos conscientes de los errores, sabemos que cada partido es muy importante y sobretodo salirlo a ganar, no hay que tener desesperación, Millonarios no tiene por qué salir desesperado a proponer y ojala se nos dé el resultado que estamos necesitando.

La deuda con los equipos grandes

Este es un partido importante para nosotros, queremos ganarle a Santa Fe porque además es una clasificación para nosotros, veo un grupo muy bien motivado, nosotros estamos conscientes de las cosas que estamos haciendo, si bien es cierto que hemos perdido contra los que están clasificados siento que son los mejores partido que hemos jugado, con Nacional nos lo ganaron en los últimos minutos, con América en los últimos 10 minutos, contra Junior el equipo jugó bien. Tenemos que pensar que esto es de 90, o 95 minutos y nos falta ese tiempo para redondear el partido, nuestra preocupación corre porque tiene un rival con juego aéreo y con buena posesión de pelota, si controlamos la pelota y la pelota parada tendremos un buen partido.

Fernando Uribe y Chicho Arango son los goleadores pero no anotan hace cuatro partidos.

Debemos tratar de que ellos tengan la tranquilad de tomar mejores decisiones, no tuvimos mucha claridad y muchos espacios contra Tolima, pero la idea es darle la confianza a los goleadores, ojalá que el día domingo se de eso, para que se le abra a ellos.

¿Presión para el domingo?



Tenemos una gran posibilidad, yo prefiero llamarlo una oportunidad, contra Santa Fe se juega dos veces en el año, es una oportunidad para ganar, para darnos los puntos que necesitamos para clasificar, el mensaje para toda la hinchada es que este equipo está trabajando. Trabajamos para la hinchada, para los directivos y sobre todo para nosotros mismos.

Fortalezas y debilidades de Santa Fe

El Juego aéreo ofensivo, además es un equipo que tiene posición de balón, nosotros vemos que debemos buscar nuestra formula, duelos por los costados, cuando le tienen el balón también se incomoda. Esperamos tener esa actitud, esa forma de salir a buscar los partidos y así lo podremos resolver, es la clasificación.