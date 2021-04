'Estoy convencido que vamos a generar el juego que queremos':Guimarães

Atlético Nacional sufrió un nuevo revés en la Liga, nuevamente como visitante y contra Deportivo Cali, un rival directo al que tenía la posibilidad de eliminar o dejarlo con pocas posibilidades de avanzar de fase en el campeonato. Al final del partido en Palmaseca, Alexandre Guimarães aceptó haber ‘hipotecado’ este juego, conformando una nómina mixta pensando en el duelo contra Libertad, por la vuelta de la tercera fase en la Copa Libertadores.

“Era una situación que nosotros teníamos que tomar, sabíamos el riesgo, el cual fue totalmente calculado teniendo en cuenta el partido del miércoles y en algunas actuaciones individuales es algo que destaco y me quedo con eso. Los que no estuvieron y los que tuvieron pocos minutos fueron por disposición técnica”, indicó el técnico brasileño.



Además, el estratega afirmó que “nos costó entrar en el último cuarto de cancha de ellos, nos faltó profundidad. Los pocos remates que tuvimos fueron desviados, nos faltó ganar los duelos en el último cuarto de cancha y tener una mejor definición”.



En cuanto al bajón futbolístico y teniendo en cuenta que se pueda repetir en el certamen continental, Alexandre indicó que “son partidos diferentes, situaciones emocionales totalmente diferentes y estoy convencido que el miércoles vamos a generar el juego que queremos para remontar la serie”.



Sobre la situación en donde un volante va a la línea defensiva en función de líbero, el estratega explicó que “a veces, queremos que los dos volantes estén protegiendo la salida de los tres, otras veces que (Bryan) Rovira esté ayudando a (Emmanuel) Olivera y (Geisson) Perea, otras veces lo hizo (Michael) Chacón, entonces no es que siempre jueguen en la misma línea”.



El brasileño resaltó la función del arquero, más allá que en algunas jugadas haya podido dar rebotes en zona peligrosa. “Aldair (Quintana) está teniendo una evolución muy positiva, en este partido estuvo muy bien, en Asunción hizo una atajada que nos tiene con vida. Sigue creciendo en su posición”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8