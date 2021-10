Montero firmó con Millonarios y Tolima 'lo borró': ¿pueden pararlo?

Álvaro Montero tuvo una semana movida: tal como se especulaba, firmó su nuevo contrato con Millonarios y posó sonriente y orgulloso, sin saber que Deportes Tolima aparecería en escena para aguarle la fiesta.

El arquero tiene contrato con el club de Ibagué hasta el 31 de diciembre y por eso su traspaso produjo un duro comunicado en el que veladamente le advertían lo que pasaría: "sin lugar a dudas nos condiciona en las decisiones deportivas por venir", dijo el club pijao. Dicho y hecho. Un día después, sin una razón médica aparente y solo por razones deportivas que no se explicaron, no fue convocado para un partido clase A como el que tenía Tolima contra América.



La pregunta es clara: ¿pueden borrarlo de la Liga Betplay e impedirle jugar? La respuesta es igual de simple: Sí.



"Tolima le tiene que pagar hasta el 31 de diciembre y él debe entrenarse. El contrato, jurídicamente, no cambia en nada. ¿Qué es trabajar en fútbol? Entrenar bien, ir a las concentraciones y si lo ponen de titular pues jugar y desarrollar de la mejor manera posible su actividad. Pero no es obligación del equipo que sea titular o convocado siquiera, explicó el abogado Andrés Charria.



¿Pero marginarlo de la competencia no lo afecta en el ejercicio de su trabajo? "Existe lo que se llama 'derecho efectivo al trabajo' y se refiera a que los jugadores no solo deben jugar sino que se les tienen que dar las condiciones para entrenar, él debe trabajar con el primer equipo, hacer todas las actividades con sus compañeros, pero no necesariamente lo tienen que concentrar. No creo que sea acoso laboral. Lo que no puede pasar es que le impidan entrenar o que dejen de pagarle. O que lo manden a trabajar con juveniles", añadió.



En ese mismo sentido, Carlos González Puche, presidente ejecutivo de Acolfutpro, cree que, en las actuales condiciones, Tolima no va en contra del reglamento pero eso no significa que Montero haya hecho algo por fuera de esas mismas normas: "se está haciendo uso de una posibilidad reglamentaria. El articulo 18 del estatuto sobre transferencias prevé la posibilidad de estudiar ofertas bajo dos aspectos: que el jugador, seis meses antes de vencer su contrato, pueda recibir ofertas par que no esté desempleado; pero además que el club pueda reemplazar al jugador al saber que no va a continuar. Es una ventaja para las dos partes", explicó.



González Puche asegura que la Ley obliga a un trabajador a anunciar 30 días que no renovará su contrato, pero en el fútbol, reglamentariamente, son seis meses, y que además Millonarios debe avisarle a Tolima que pretende a su jugador. Pero de ahí a obligar al arquero a aceptar la renovación que le proponía el equipo de Ibagué hay un trecho largo.



"¿Qué sucede? Los directivos consideran que valorizan a los jugadores al mostrarlos en los partidos, entonces los sientan y se sacrifican, si no está conmigo no le doy vitrina de club ni para la Seleccion Colombia. ¿A dónde se va a ir el jugador? No podrá trabajar si no está inscrito. En octubre ya no puede trabajar con nadie. Por eso le decimos a la FIFA que si ese jugador que termina contrato con un club debería poder inscribirse con otra liga para poder trabajar, pero entonces se alega integridad deportiva... es complicado".



¿Qué debería hacer Montero ahora?



Ahora Álvaro Montero se enfrenta a la posibilidad de pasar dos meses sin competencia. Está en su fuero interno decidir si quiere privilegiar su paz mental y salir de alguna manera antes al saber que no contará, o quedarse y cumplir su contrato de trabajo a cabalidad.



"La opción es negociar, Tolima está obligado a pagar y Montero está obligado a cumplir órdenes. Puede ofrecer irse antes, resignar algo de salario para mejorar su situación personal, negociar es lo único", aseguró Charria.



Para González Puche, en cambio, sería preferible seguir en el equipo aunque no pueda tener competencia, pues es preferible mantenerse entrenando en las instalaciones de un equipo con todas las garantías en el Tolima que bajar la exigencia entrenando al margen.