Debate por arquero de Junior: Martínez por momento, Mele por prestigio

Junior de Barranquilla vive una recuperación importante a partir de la salida de Hernán 'Bolillo' Gómez y, bajo las órdenes de Arturo Reyes, ha recuperado especialmente su potencial goleador.

No se habla de quejas a la luz de las goleadas a Unión (7-1) y Alianza (5-1), pero sí queda un tema de discusión abierto que pasa por el arquero titular.

​

​En los últimos partidos ha sido Jefferson Martínez el dueño del arco, situación que se prolongó incluso para el partido contra Atlético Nacional este domingo, en el duelo en Barranquilla, donde ya estaba el uruguayo Santiago Mele, quien venía siendo titular en los últimos partidos con Gómez.

​

El propio Martínez explicó la situación desde su óptica: "Respecto a lo de Santi, incluso antes de que llegara, siempre recalqué que iba a ser una competencia sana y cualquiera de los dos tenía que aprovechar las oportunidades que se le dieran. Hoy el profe me da la oportunidad de jugar nuevamente y creo que lo hice de buena manera, siempre aportando lo que el club necesita, que es confianza”, dijo.

​

Mele estuvo concentrado con la selección de Uruguay durante las Eliminatorias al Mundial 2026 y se entendía que el regreso, en términos de itinerario, no le permitiera llegar a Barrancabermeja para el duelo contra Alianza, pero ya en Barranquilla no dejó de llamar la atención su nueva ausencia, considerando que fue el gran refuerzo de la temporada.

​

​Lo cierto es que la competencia interna fortalece los grupos siempre que pueda llevarse bien y, en este momento parece que el que mejor nivel tiene es Martínez. El reto de Mele es cambiar esa realidad con trabajo. El único ganador será Junior.