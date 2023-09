¿Pecó o acertó Bodhert al exponer a jugadores de Santa Fe? Arde debate

Las derrotas tienen la capacidad de amplificar todo lo malo en el perdedor. A nadie le importa, con el diario del lunes, se algo se hizo bien, si hubo destacados, solo importa el resultado. Y si es goleada y ocurre sin asomo ninguno de reacción, con apabullante dominio, todo se magnifica.

Así cayó Independiente Santa Fe en casa de Atlético Nacional, una situación que despertó al furia del entrenador Hubert Bodhert: "cuando tú ves que para controlar un balón es complicado, para dar un pase a dos metros es complejo, hay una frustración para nosotros como cuerpo técnico y a mí como técnico. Les acabo de decir: 'con equipos con una menor nómina he competido mucho mejor', pero lo de hoy es frustrante y veo que Nacional es justo ganador porque tuvo mejor capacidad a nivel individual".

​

Palabras más, palabras menos, el estratega culpó a sus pupilos de la sonora derrota y apuntó contra fallas de principiante en varios casos. Es lo que en la cancha llaman "exponer al grupo". La duda ahora es qué impacto tendrá, de qué manera afectará el rendimiento del equipo, si será el inicio del fin de la era Bodhert o por el contrario será un toque de atención que los hará a todos reaccionar.

​

FÚTBOLRED consultó a expertos analistas sobre dos preguntas específicas:

​

1. La decisión de Bodhert de exponer a sus jugadores por los malos resultados de Santa Fe es: un toque de atención que solo busca mejorar el rendimiento? una falta de auto crítica? una imprudencia? un sincericidio? Todas o ninguna de las anteriores?



2. Después de este escarnio público, cree que el camerino cardenal se rompió o puede reaccionar bien? Estaría sentenciado el futuro de Bodhert en el primer caso?



Esta es la opinión de los consultados:

​

Nicolás Samper

Analista en ESPN y columnista de FUTBOLRED

​1. Creo que tiene algo de sincericidio y-pensándolo en buen tono, también puede ser un mensaje para que sus jugadores se avispen. Ahora, y creo que acá es donde el riesgo empieza a correr, no sé si todos los futbolistas vean eso como un “mensaje motivacional”. Ya había ocurrido en la rueda de prensa anterior al duelo contra Nacional que el DT había hecho una alusión a sus jugadores, sin ser tan directo. Finalmente el que ofrece la partitura previa es él, así que no parece hacer mucha autocrítica tampoco



2. Lo qué pasa es que darle vuela a una situación así, si es que se da como consecuencia la primera pregunta, es tan dificil como sacar con una totuma el agua que hunde al Titanic. Supongo que el DT conoce bien a su grupo y sabrá las consecuencias de sus palabras. De golpe es un remezón que puede ayudar, aunque en la gran mayoría de casos un plantel está mucho más de acuerdo en eso de lavar los trapos sucios en casa.



Carlos Villamil

Reportero de DSports



1. No es la primera vez que Hubert Bodhert sale en rueda de prensa a mencionar el rendimiento y/o actuación de los jugadores. El Profe cree que su idea está llegando y es un error, porque no es lo que se ve en el terreno de juego. Solo hay partes de los juegos en los que sí da la impresión que su mensaje es entendido, pero luego caen en las imprecisiones ya vistas y genera nuevamente muchas dudas.



Hay jugadores que no le entienden al Cuerpo Técnico, eso lo he conocido por algunos de ellos. Que durante la semana hay una información y el día del partido pareciera que hubiera otra, los confunde y no le entienden.

Bodhert está en todo su derecho de hablar lo que le parezca cuando comparece frente a los medios de comunicación, pero su incomodidad también se ve en algunos jugadores, los referentes, cuando un simple pase no es efectivo y, sin mencionar nombres, todos lo pudimos percibir en el partido ante Nacional. Solo vean los gestos de quienes pedían pase al pie o al espacio y no les llegaba nada.



2. En Colombia tenemos un grave problema cultural respecto a la crítica que se hace en público: “alaba en público y castiga en privado”. El Profe Bodhert fue respetuoso en sus declaraciones, pero no cayeron bien por su sinceridad.



Afortunadamente para Independiente Santa Fe este camerino goza de jugadores de mucha experiencia y líderes que pueden enderezar el camino. Ahora, no es que esté mal en la tabla de posiciones, pero el juego del equipo debe comenzar a despejar tantas dudas que genera, pero regresemos a los líderes: Silva, Sambueza, Marrugo y Rodallega, quienes han mostrado ser positivos y entienden que la nueva idea debe ser entendida y transmitida de tal forma que todos la puedan ejecutar, está en manos de ellos Bodhert y su grupo de trabajo junto con los líderes del equipo para que por fin Santa Fe proyecte credibilidad y unos resultados negativos no conlleven tanta incertidumbre.



P.D.: el futuro de Hubert Antonio Bodhert Barrios está sentenciado a quedarse en Santa Fe, pero hay situaciones que sí se deben manejar mejor, él lo sabe.

​

Julián Capera

Analista de ESPN y columnista de FUTBOLRED



1. ​La declaración de Bodhert es peligrosa. Puede ser un sincericidio que e incendiar la casa cuando todavía hay gente adentro. Santa Fe está dentro del grupo de los 8 y sus palabras pueden terminar de romper el camerino. Además, no envía un buen mensaje cuando no se incluye en la crítica. Infiere uno que para el entrenador toda la culpa está en otras dependencias y él no tiene nada que ver, cuando evidentemente sus decisiones también deberían ser juzgadas ante la derrota.



2. Si todos los involucrados están dispuestos a revertir la situación, este puede ser un punto de quiebre. Sin embargo, el riesgo es alto. Queda la sensación que el técnico se lavó las manos y mandó muy temprano a sus jugadores a la guerra.