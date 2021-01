El guiño de Dayro Moreno a América de Cali: ¿se vestirá de rojo?

El futuro de deportivo de Dayro Moreno sigue siendo incierto, luego de su regreso al fútbol colombiano y su paso por Once Caldas en el 2020. El experimentado delantero aún no tiene equipo, por lo que los rumores sobre su nuevo club para el 2021, cada vez se hacen más fuertes.

Justamente, previo al inicio de la Liga BetPlay, el atacante de 35 años habló con 'Me pica la lengua' y explicó su admiración por el bicampeón de Colombia, América de Cali, refiriéndose a la posibilidad de jugar en el equipo escarlata.



"Esto es fútbol. Sabemos que independiente de lo que sea, si se da la oportunidad de venir al América, bienvenido sea. Es un equipo grande, la ciudad es muy buena. La hinchada que tiene América es muy grande. Sabemos que soy profesional", dijo el futbolista, que por estos días se encuentra en Buga, Valle del Cauca.



Asimismo, Moreno informó que su futuro aún no está definido, por lo que, en los próximos días, se espera tener alguna noticia de su nuevo equipo.



"En este momento está trabajando mi representante, donde Dios me dé la oportunidad de estar y lo que siempre me ha caracterizado, hacer goles", precisó.



En las últimas horas se conoció que Dayro Moreno tiene una oferta del fútbol de Bolivia; sin embargo, su llegada al fútbol de este país, por ahora es solo una posibilidad. ¿Se vestirá de rojo?.