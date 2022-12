Dayro va con todo: 'quiero hacer 20 goles para pasar a Aristizábal'

Dayro Moreno regresa al Once Caldas por sexta vez en su carrera, pero ahora con los objetivos más ambiciosos y una meta lejana pero cada vez más real a sus 37 años: el récord goleador y el retiro.

"Muy contento de estar aquí de nuevo en Manizales, en la ciudad, en el equipo que me dio todo, el equipo que soy hincha, que lo llevo en el corazón, para nadie es un secreto. El equipo que yo siempre he querido y he amado es el Once Caldas, me ha dado todo, desde ahí prácticamente surgí”, dijo sobre este nuevo ambicioso regreso.

Así fue la llegada del goleador a su casa



Y ojo a la advertencia que dejó: “Vengo con esa meta de ser campeón y goleador con el Once Caldas. Tengo un propósito el otro año que es hacer 20 goles para pasar a Víctor Hugo Aristizábal como goleador del fútbol colombiano”.



El gerente deportivo, Fernando Dortti, informó que el jugador hará exámenes médicos este lunes 5 de diciembre antes de integrarse a los entrenamientos.



El objetivo final del artillero, ex Bucaramanga, es definitivo: “Vengo con ese propósito de, Dios quiera, ya retirarme acá, unos dos, tres años... por ahora empezar a hacer cosas, trabajar, hacer historia, buscar ese título de nuevo, buscar el goleador”.