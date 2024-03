Dayro Moreno: piden anularle polémico gol que hizo con Millonarios

Dayro Moreno consiguió hacer historia en el fútbol colombiano, luego de llegar a los 224 goles en la victoria 2-1 del Once Caldas ante el Envigado, por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2024.

Al concretar esa anotación, Moreno igualó el récord de Sergio Galván Rey y quedó a uno de superar al exjugador colombo-argentino, quien en la celebración en el Palogrande le entregó el trono al goleador del Once Caldas.



Sin embargo, no todo es alegría, pues tras su histórico gol, algunos aficionados no están de acuerdo con que le cuenten a Dayro Moreno uno que hizo cuando vestía la camiseta de Millonarios en la temporada 2013, en una victoria 2-1 ante Tolima.



En ese partido contra Deportes Tolima en El Campín, por la fecha 17 del clausura, Moreno remató de media distancia, el balón pegó en el palo, pero luego terminó pegando en la espalda del arquero pijao, quien vio cómo entró el gol del goleador.



A Dayro le cuentan esto como gol porque el árbitro así lo quiso. Un estadígrafo serio no se lo contaría. pic.twitter.com/Hvwaizwm1Q — ARENA (@ArenaSportsCo) March 10, 2024



Ese polémico gol fue en el minuto 7 quedó registrado ante Dimayor como anotación para Dayro Moreno, aunque pudo ser tranquilamente visto como autogol en ese momento.



Lo cierto es que Dayro Moreno tiene el récord en su bolsillo y ahora va por la marca que lidera Víctor Hugo Aristizábal y Falcao a nivel mundial, en la que cuentan con 346 y 345 goles, respectivamente.