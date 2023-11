Dayro Moreno fue sondeado por dos equipos en Colombia: ¿Y Once Caldas?

Dayro Moreno quiere seguir en Once Caldas y conseguir el récord de máximo goleador del fútbol colombiano. Actualmente está en el top 3 de artilleros históricos, detrás de Sergio Galván Rey e Iván René Valenciano; sin embargo, en el 2024 todavía no tiene definida su continuidad en el blanco de Manizales.



Es así como desde Manizales, el periodista Rusbel Franco reveló en el ‘Vbar Caracol’ que a Dayro lo han sondeado dos equipos importantes en el fútbol colombiano.



Águilas Doradas y Junior de Barranquilla se habrían acercado al entorno de Dayro Moreno para sondear las condiciones de fichajes. Justamente el equipo antioqueño sería el más incisivo, pues en Águilas no es fija la continuidad de su goleador, Marco Pérez.



Según la versión periodística, Dayro tuvo en duda seguir en Once Caldas, si Pedro Sarmiento seguía como entrenador. Sin embargo, el cambio de estratega sería fundamental para que Moreno se quedara en Manizales por una temporada.