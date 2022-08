Dayro recuerda y se lamenta: ¿pudo estar al nivel de James y Falcao?

Dayro Moreno, goleador de la Liga Betplay 2022-I con la camiseta de Atlético Bucaramanga, fue reconocido recientemente por los 301 goles y siete botines de oro que alcanzó en su carrera deportiva.



En medio del homenaje de Win Sports, el delantero se refirió a los aspectos que marcaron su carrera y que no le permitieron llegar a Europa para codearse con otras figuras colombianas. Hoy a sus 36 años, el tolimense lamenta esa situación. Además, Dayro contó que su sueño es retirarse en el club de sus amores, y que una vez "cuelgue los guayos", no se dedicará a ser entrenador.



Respecto a los actos de indisciplina que han marcado su carrera y que no le permitieron llegar a alguna grande de Europa, Moreno reconoció: "Ya estoy muy grande y soy una persona realista, y he escuchado a mucha gente con lo mismo, si hubiera tenido un poquito más de orden en mi vida hubiera estado triunfado como James o como Falcao".



Dayro mencionó que ya no puede 'llorar sobre la leche derramada' y que ahora está disfrutando lo que está consiguiendo en el fútbol colombiano. Quiere imponer un mayor registro goleador. "Estoy muy agradecido por dejar una huella en el fútbol colombiano, es un orgullo muy grande y eso no se borra. Cuando me retire van a decir, vea al máximo goleador del FPC".



El delantero tolimense que en Colombia ha vestido las camisetas de Once Caldas, Nacional, Junior, Millonarios y ahora Bucaramanga, también jugó en Europa con Bucarest de Rumania, además de clubes en México, Brasil, Argentina y Bolivia.



Finalmente, sobre su retiro mencionó que su sueño es hacerlo con el 'Blanco-Blanco', aunque dejó claro que hay Dayro Moreno para un buen rato. Asimismo dijo que una vez deje las canchas espera dedicarse a representar jugadores, pues considera que como goleador tiene un buen ojo para los futuros talentos.