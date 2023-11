Dayro Moreno agrandó su historia en el FPC: alcanzó importante récord

Once Caldas derrotó a Independiente Santa Fe en El Campín y el que protagonizó el gol de la eliminación del león fue el goleador Dayro Moreno, quien terminó la fase regular de Liga BetPlay 2023-II con un gol más para su registro personal en el fútbol colombiano.

La anotación de Moreno no sólo significó la victoria de Once Caldas, pues también le permitió al delantero llegar a una cifra importante de dianas conseguidas y logró acumular 217 goles que le permiten quedar más cerca del récord de Sergio Galván Rey.



Llegar a esa cifra goleadora, significó igualar al ‘Bombardero’ Iván René Valenciano, quien también tiene la misma cantidad, pero de seguir jugando en 2024 en el fútbol colombiano, muy seguramente superará esa marca, aunque por ahora, le gana la posición por seguir activo y Moreno es el segundo máximo goleador del fútbol colombiano.



Sin embargo, al quedar como máximo goleador del fútbol colombiano, Dayro Moreno quedó más cerca de Sergio Galván Rey, a quien tiene en la mira y es el verdadero objetivo para el delantero del Once Caldas.



¿A cuántos quedó Dayro Moreno de Galván Rey?



Sergio Galván Rey es actualmente el máximo goleador con un total de 224 goles y con los 2017 de Dayro Moreno, el atacante quedó a tan solo 7 goles de superar al colombo-argentino.



Tabla de goleadores del fútbol colombiano:



1. Sergio Galván Rey - 224 goles

2. Dayro Moreno - 217 goles

3. Iván René Valenciano - 217 goles

4. Hugo Horacio Lóndero - 211 goles

5. Omar Lorenzo Devanni - 205 goles