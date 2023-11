¿Portazo de Dayro? 'Estoy en conversaciones con el equipo del alma'

Para los eliminados el partido que viene es armar una nómina competitiva para buscar la revancha en la Liga Betplay II 2023.

En eso están varios, entre ellos el Once Caldas, que tiene un incómodo compromiso para el 2024 con el descenso y por eso perfila su nómina, tras un 2023 que dejó un muy pobre balance.



Y en esa tarea es prioridad el goleador, Dayro Moreno, cuyo contrato con el club de Manizales termina el próximo 31 de diciembre.



El artillero, que busca romper el récord goleador de Sergio Galván, ha sido mencionado en dos equipos de la Liga: Junior de Barranquilla y Águilas Doradas.



¿Qué hay de cierto? En al voz del propio artillero, el tema es así: "He pensado renovar con el equipo que amo y soy hincha, no he tenido conversaciones ni con Junior ni con Águilas sino estoy en conversaciones con los directivos del equipo del alma y esperemos llegar a una conclusión bien buena", afirmó en el Vbar de Caracol.

Se esperan novedades pues se trata de un jugador veterano pero que es total garantía de gol, una apuesta que está funcionando en Águilas y América, ambos con atacantes mayores pero muy rendidores.