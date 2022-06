Dayro Moreno y su futuro: ¿cambia de equipo o sigue en Bucaramanga?

Atlético Bucaramanga cerró un buen semestre en la Liga BetPlay I-2022 ganándole 2-1 a Millonarios en el último partido del cuadrangular A. El protagonista de la buena campaña del leopardo es, sin duda, Dayro Moreno, quien es el goleador actual del campeonato con 13 anotaciones, y le falta poco para llevarse el botín de oro del fútbol colombiano.



Dayro regresó a Colombia después de un paso por Bolivia, en donde jugó para Oriente Petrolero. Reimpulsó su carrera en Bucaramanga, y ahora es uno de los delanteros más apetecidos en la Liga.



Es por eso que ha surgido la pregunta: ¿Dayro Moreno cambiará de equipo para el segundo semestre o se quedará en Bucaramanga?



Este miércoles, Moreno habló con la prensa luego del partido con Millonarios. Sobre su futuro manifestó: “Desde que llegué a Bucaramanga, siempre expresé que me siento muy bien en la ciudad; me llena de orgullo el cariño que me tiene la afición, por eso cada partido salgo a jugarlo como una final”.



El nacido en Chicoral, Tolima, hace 36 años, añadió: “En Bucaramanga estoy contento. Dios quiera, poder seguir acá, porque hay equipo e hinchada que se merece buenas cosas. Ojalá se dé la oportunidad de seguir acá, cumplir con el objetivo trazado de jugar un torneo internacional, y ser campeón”.



Aunque Dayro está a gusto en la capital santandereana, no cerró la puerta a cambiar de equipo. “Tengo que tomar las cosas con calma, tuve un semestre complicado, de altibajos. Me tomaré unos días de vacaciones con mi familia, y luego hablaré con el presidente del club para saber qué se puede solucionar a futuro. Solo digo que estoy muy contento. Encontré un equipo muy bueno, un técnico que se acopló muy bien, hay buen material para que esté equipo sea grande. Ojalá las cosas se den de la mejor manera, que sean de beneficio para mí y para el club”.



Por ahora se ha reconocido un interés del Deportivo Cali por Dayro Moreno. El jugador no querría cambiar de club en principio, pero esperará conocer ofertas y definir su futuro.