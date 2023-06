Dayro Moreno habló de un favorito: eligió entre Millonarios y Nacional

¿Millonarios o Nacional? Difícil elección para un jugador como Dayro Moreno, quien dejó buenos registros como goleador en ambos equipos. El plus con los verdolagas es que conquistó tres títulos, entre ellos la Recopa Sudamericana en 2017.



A propósito de la fecha 5 de cuadrangulares semifinales, que se jugará este fin de semana, Dayro se lanzó al agua y no solo habló de los opcionados para jugar la final, sino que además dejó su favorito al título. Se decidió entre verdes y azules.

En charla con El Vbar, de Caracol Radio, el delantero se refirió al remate de la Liga BetPlay I-2023 y destacó además a Alianza Petrolera, que le está dando pelea a Nacional en el Grupo A. Pese a ello, Dayro cree que los verdolagas avanzarán a la final y conquistarán su estrella 17.



"Hay dos favoritos en este momento, lo que he visto en las finales es variedad. Los que están opcionados: Millonarios, Nacional y por ahí Alianza, que tiene que pelear el partido con Nacional, son equipos que están jugando muy bien al fútbol, pero eso ahí ya es un mano a mano", mencionó.



Y agregó que "La verdad me gustaría Nacional porque es un equipo en el que me fue muy bien y gracias a Dios hice historia allá; también estuve en Millonarios y estoy agradecido, pero me gustaría que fuera Nacional".