Dayro Moreno ofrece dinero para romper el récord de Galván Rey

Dayro Moreno no pierde vigencia y está en un gran momento con el Once Caldas; por eso el delantero sueña con convertirse en el máximo goleador del fútbol colombiano, y para eso hace cuentas para superar al argentino Sergio Galván Rey, quien dejó la marca de 224 goles como el reto para el nacido en Chicoral, Tolima.



A sus 37 años, Dayro Mauricio, mítico número ‘17’ del Once Caldas, entró en cuenta regresiva, pues solo le faltan 14 goles para establecer un nuevo récord en el FPC.



“Dios quiera que pueda hacer más historia. Primero buscaré un título y en lo personal buscar el récord del máximo goleador del fútbol colombiano”, dijo Moreno en entrevista con As Colombia.



“Con (Sergio) Galván (Rey) tenemos una amistad. Es una gran persona, tuve la oportunidad cuando debuté, me pusieron en el cuarto con él. Me daba muchos consejos. Hace poco estuvimos en Manizales compartiendo, estuvimos hablando del tema y me dijo: ‘Tranquilo Dayro, esto es fútbol, para mí también sería un honor, quedaría en casa con la camiseta del Once Caldas’. Es una gran persona, lo admiro, lo respeto”, contó Dayro sobre sus conversaciones con el goleador histórico.



Además, confesó su táctica para llegar a la cantidad de goles que quiere: ofrece dinero. “Con mis compañeros converso, les digo que me busquen, le tengo un premio al que me hace un pase gol. Eso es lo importante, tenemos un grupo lindo (…) Digo que les tiro 300 ‘luquitas’ (300 mil pesos) por pase gol. Antes del partido les digo: ‘Ahí voy a estar para que me la tires’”.